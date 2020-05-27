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نيمار يضغط على ناصر الخليفي للعودة إلى كامب نو

Time منذ 4 ساعات
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نيمار يضغط على ناصر الخليفي للعودة إلى كامب نو

وكالات (صدى):
يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رفضه لخفض راتبه، إثر ضغوطات ناصر الخليفي على اللاعبين من أجل تخفيضها إثر جائحة فيروس كورونا.

وكشفت تقارير فرنسية، أن المفاوضات بين الخليفي واللاعبين تسببت في انقسام بين مجموعة يقودها نيمار ترفض تخفيض الرواتب، وثانية تضم كيليان مبابي تؤيد خصم 70% فقط.

وأوضحت أن مجموعة نيمار تضم تياغو سليفا وإدينسون كافاني وأندير هيريرا وخوان بيرنات، وتطالب بالحصول على ما هو منصوص عليه في عقودهم.

وأكدت التقارير، أن نيمار يفعل ذلك للضغط على سان جيرمان من أجل العودة إلى كامب نو.

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أحدث التعليقات

مشجع هلالي سابق
بكل أمانه محد سبب المشاحنه والتحيز والعنصرية والتعصب الأعمى في الكرة غير الإعلام الهلالي الذي يبحث عن اسفاطات الأندية السعودية وخصص الإعلام الهلالي فئه منهم بتغطية فضائح واخفاقات الهلال لكي يتغنوا فيه والكل يعرف ويشاهد كيف تم سلب ونهب الهلال البطولات من أغلب الأندية
بلبل البحر
سبحان الخالق القدير على كل شيء
المليليح
ثلاثة أرباع جمهور الهلال جاليات يعطوهم خمسين ريال عشان يدعموا جمهور الطواقي في المدرجات
المليليح
ترى اللي مؤسس نادي السنافر الطواقي تكروني سواق
د محمد ماجد بخش
هنا لابد من تمييز فترة العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثلة بالعدد الذري عن فترة العنصر الممثلة بوحدات العنصر الممثلين بوحدات العناصر العددية.

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