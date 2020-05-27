نيمار يضغط على ناصر الخليفي للعودة إلى كامب نو

وكالات (صدى):
يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رفضه لخفض راتبه، إثر ضغوطات ناصر الخليفي على اللاعبين من أجل تخفيضها إثر جائحة فيروس كورونا.
وكشفت تقارير فرنسية، أن المفاوضات بين الخليفي واللاعبين تسببت في انقسام بين مجموعة يقودها نيمار ترفض تخفيض الرواتب، وثانية تضم كيليان مبابي تؤيد خصم 70% فقط.
وأوضحت أن مجموعة نيمار تضم تياغو سليفا وإدينسون كافاني وأندير هيريرا وخوان بيرنات، وتطالب بالحصول على ما هو منصوص عليه في عقودهم.
وأكدت التقارير، أن نيمار يفعل ذلك للضغط على سان جيرمان من أجل العودة إلى كامب نو.