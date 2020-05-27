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رؤى الصبان: العيد عيدك يا مها الخود
منذ 4 ساعات
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أحدث التعليقات
مشجع هلالي سابق
بكل أمانه محد سبب المشاحنه والتحيز والعنصرية والتعصب الأعمى في الكرة غير الإعلام الهلالي الذي يبحث عن اسفاطات الأندية السعودية وخصص الإعلام الهلالي فئه منهم بتغطية فضائح واخفاقات الهلال لكي يتغنوا فيه والكل يعرف ويشاهد كيف تم سلب ونهب الهلال البطولات من أغلب الأندية
بلبل البحر
سبحان الخالق القدير على كل شيء
المليليح
ثلاثة أرباع جمهور الهلال جاليات يعطوهم خمسين ريال عشان يدعموا جمهور الطواقي في المدرجات
المليليح
ترى اللي مؤسس نادي السنافر الطواقي تكروني سواق
د محمد ماجد بخش
هنا لابد من تمييز فترة العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثلة بالعدد الذري عن فترة العنصر الممثلة بوحدات العنصر الممثلين بوحدات العناصر العددية.
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