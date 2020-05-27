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الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في منتجات Apple

Time منذ 4 ساعات
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الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في منتجات Apple

الرياض (صدى):
حذر الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من وجود ثغرات في منتجات Apple، ومنها منتجات( 7 Windows وما بعد- وWindows 10 وما بعد- و macOS Mojave، و macOS High Sierra، وmacOS Catalina).

وأكد المركز أن هذه الثغرات تمكن المهاجم عن بعد من تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، وهجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS))، والكشف والإفصاح عن معلومات الذاكرة المعالجة، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، مضيفًا أن Apple أصدرت توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

مشجع هلالي سابق
بكل أمانه محد سبب المشاحنه والتحيز والعنصرية والتعصب الأعمى في الكرة غير الإعلام الهلالي الذي يبحث عن اسفاطات الأندية السعودية وخصص الإعلام الهلالي فئه منهم بتغطية فضائح واخفاقات الهلال لكي يتغنوا فيه والكل يعرف ويشاهد كيف تم سلب ونهب الهلال البطولات من أغلب الأندية
بلبل البحر
سبحان الخالق القدير على كل شيء
المليليح
ثلاثة أرباع جمهور الهلال جاليات يعطوهم خمسين ريال عشان يدعموا جمهور الطواقي في المدرجات
المليليح
ترى اللي مؤسس نادي السنافر الطواقي تكروني سواق
د محمد ماجد بخش
هنا لابد من تمييز فترة العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثلة بالعدد الذري عن فترة العنصر الممثلة بوحدات العنصر الممثلين بوحدات العناصر العددية.

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