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استئناف تشغيل الرحلات الداخلية في "طيران ناس" ومنع الجلوس في المقعد الأوسط

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استئناف تشغيل الرحلات الداخلية في "طيران ناس" ومنع الجلوس في المقعد الأوسط

الرياض (صدى):
أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن عودة عملياته التشغيلية للرحلات الداخلية ابتداء من يوم الأحد 31 مايو 2020م، كمرحلة أولية إلى كل من (الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك وجازان وحائل والمدينة المنورة)، مع تطبيق منع الجلوس في المقعد الأوسط بهدف التباعد الاجتماعي.

وأكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا، أن التوجيهات والقرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والإجراءات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة في السعودية والجهات الرسمية المعنية في قطاع الطيران والمطارات ساهمت بشكل كبير في محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار المهنا على أن "طيران ناس" حرص طيلة الفترة الماضية على التقيد باعتماد وتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية والصحية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرسمية في المملكة، كما حرصت الشركة على العمل على مدار الساعة لمواكبة تطورات الأزمة والإبقاء على التواصل مع عملائها لاطلاعهم على آخر الأخبار والمستجدات، مؤكدا أن عودة تشغيل الرحلات كافة ستخضع إلى تطبيق أعلى معايير الاحترازات الوقاية بهدف ضمان سلامة وراحة كافة المسافرين والعاملين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اركد ياابن الحلال ..
د محمد ماجد بخش
التعامل مع وحدات العناصر يقتضي العمل بعدد ذرات عنصر يمثل هذا العدد وحدة العنصر وليس عدد الإلكترونات بممثل صحيح لعدد ذرات العناصر إلا على مستوى من مستويين إلكترونات تمثل لعدد ذرات العنصر وإلكترونات تمثل لعدد العناصر الممثل بذرات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر والموضوع خطير وشائك لذلك أركز عليه فليس ثمة إلكترونات في داخل الذرة وأخرى في خارجها على نحو غلاف ولكن هنالك كثافة مهنية مهنية معينة معنية بعدد ذرات العنصر في وحدة العنصر وهي درجة مركزية مرتبطة بتمثيل وحدتين للعنصر وهما الوحدة الثقالية والوحدة المغناطيسية وكذلك الوحدة الثقالية يمكن تمثيلها تمثيلها كوحدة ثقالية فراغية متعددة الثقالة تثبت العدد الممثل لعدد الوحدات وتغير في العدد الكمي الممثل للفراغين الممثلين لمحور الذرة وهما المحور الفراغي والمحور الثقالي على أنهما محور مغناطيسي
ابو محمد 😎
الله ييسر الامور ويسيرها على خير .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
المليليح
الآن اعترفت ان الفراج هلالي ويمجدهم وينقذكم بالصراخ والتطبيل مع انه تلفزيون سعودي على كل حال كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية

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