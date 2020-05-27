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العدالة في ورطة بسبب 4 لاعبين أجانب

Time منذ 14 دقيقة
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العدالة في ورطة بسبب 4 لاعبين أجانب

طلال الغامدي (صدى):
تسبب توقف الطيران الدولي، في وقوع مجلس إدارة نادي العدالة، بمأزق كبير، بسبب سفر 4 لاعبين أجانب دفعة واحدة.

وسافر 4 لاعبين من العدالة وهم السنغاليان سيسي ومانداو، والجابوني ميدوين، والملغاشي أندريا، بعد توقف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية أن هناك صعوبة في عودة رباعي الفريق سريعاً إلى المملكة، تمهيداً للمشاركة مع الفريق، في حال تم استئناف الدوري.

الجدير بالذكر أن رابطة دوري المحترفين، حددت يوم 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد إيقاف المسابقة في شهر مارس الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل مع وحدات العناصر يقتضي العمل بعدد ذرات عنصر يمثل هذا العدد وحدة العنصر وليس عدد الإلكترونات بممثل صحيح لعدد ذرات العناصر إلا على مستوى من مستويين إلكترونات تمثل لعدد ذرات العنصر وإلكترونات تمثل لعدد العناصر الممثل بذرات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر والموضوع خطير وشائك لذلك أركز عليه فليس ثمة إلكترونات في داخل الذرة وأخرى في خارجها على نحو غلاف ولكن هنالك كثافة مهنية مهنية معينة معنية بعدد ذرات العنصر في وحدة العنصر وهي درجة مركزية مرتبطة بتمثيل وحدتين للعنصر وهما الوحدة الثقالية والوحدة المغناطيسية وكذلك الوحدة الثقالية يمكن تمثيلها تمثيلها كوحدة ثقالية فراغية متعددة الثقالة تثبت العدد الممثل لعدد الوحدات وتغير في العدد الكمي الممثل للفراغين الممثلين لمحور الذرة وهما المحور الفراغي والمحور الثقالي على أنهما محور مغناطيسي
ابو محمد 😎
الله ييسر الامور ويسيرها على خير .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
المليليح
الآن اعترفت ان الفراج هلالي ويمجدهم وينقذكم بالصراخ والتطبيل مع انه تلفزيون سعودي على كل حال كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ويصلون اهاليهم بالسلامه .. آمين ..

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