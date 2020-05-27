العدالة في ورطة بسبب 4 لاعبين أجانب

طلال الغامدي (صدى):
تسبب توقف الطيران الدولي، في وقوع مجلس إدارة نادي العدالة، بمأزق كبير، بسبب سفر 4 لاعبين أجانب دفعة واحدة.
وسافر 4 لاعبين من العدالة وهم السنغاليان سيسي ومانداو، والجابوني ميدوين، والملغاشي أندريا، بعد توقف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وذكرت تقارير صحفية أن هناك صعوبة في عودة رباعي الفريق سريعاً إلى المملكة، تمهيداً للمشاركة مع الفريق، في حال تم استئناف الدوري.
الجدير بالذكر أن رابطة دوري المحترفين، حددت يوم 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد إيقاف المسابقة في شهر مارس الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.