نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1401
Comment 1
التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد- اليوم الأربعاء ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبين أن هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادره وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن عنها التحالف وبدأت في (09 ابريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابه من قبل المليشيا الحوثية حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (4455) اختراق ، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل مع وحدات العناصر يقتضي العمل بعدد ذرات عنصر يمثل هذا العدد وحدة العنصر وليس عدد الإلكترونات بممثل صحيح لعدد ذرات العناصر إلا على مستوى من مستويين إلكترونات تمثل لعدد ذرات العنصر وإلكترونات تمثل لعدد العناصر الممثل بذرات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر والموضوع خطير وشائك لذلك أركز عليه فليس ثمة إلكترونات في داخل الذرة وأخرى في خارجها على نحو غلاف ولكن هنالك كثافة مهنية مهنية معينة معنية بعدد ذرات العنصر في وحدة العنصر وهي درجة مركزية مرتبطة بتمثيل وحدتين للعنصر وهما الوحدة الثقالية والوحدة المغناطيسية وكذلك الوحدة الثقالية يمكن تمثيلها تمثيلها كوحدة ثقالية فراغية متعددة الثقالة تثبت العدد الممثل لعدد الوحدات وتغير في العدد الكمي الممثل للفراغين الممثلين لمحور الذرة وهما المحور الفراغي والمحور الثقالي على أنهما محور مغناطيسي
ابو محمد 😎
الله ييسر الامور ويسيرها على خير .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
المليليح
الآن اعترفت ان الفراج هلالي ويمجدهم وينقذكم بالصراخ والتطبيل مع انه تلفزيون سعودي على كل حال كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ويصلون اهاليهم بالسلامه .. آمين ..

أخر الأخبار

الإعلامي علي المشعل: ركعت لطلب يد خطيبتي لإسعادها
الإعلامي علي المشعل: ركعت لطلب يد خطيبتي لإسعادها
Time منذ دقيقة Views 61
الغذاء والدواء: بوابات التعقيم لم يثبت فاعليتها في مكافحة فيروس كورونا
الغذاء والدواء: بوابات التعقيم لم يثبت فاعليتها في مكافحة فيروس كورونا
Time منذ دقيقتين Views 1069
وظائف شاغرة في شركة بروكتر وغامبل
وظائف شاغرة في شركة بروكتر وغامبل
Time منذ 5 دقائق Views 1134
استئناف تشغيل الرحلات الداخلية في "طيران ناس" ومنع الجلوس في المقعد الأوسط
استئناف تشغيل الرحلات الداخلية في "طيران ناس" ومنع الجلوس في المقعد الأوسط
Time منذ 7 دقائق Views 1194
الحج والعمرة: عودة 450 ألف معتمر إلى بلادهم خلال الفترة الماضية
الحج والعمرة: عودة 450 ألف معتمر إلى بلادهم خلال الفترة الماضية
Time منذ 11 دقيقة Views 1210
العدالة في ورطة بسبب 4 لاعبين أجانب
العدالة في ورطة بسبب 4 لاعبين أجانب
Time منذ 14 دقيقة Views 1220
بالفيديو .. متحدث الموارد البشرية يوضح آلية فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال
بالفيديو .. متحدث الموارد البشرية يوضح آلية فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال
Time منذ 16 دقيقة Views 1357
التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1401
ولي العهد و "بوتين" يبحثان الوضع في سوق الطاقة العالمية
ولي العهد و "بوتين" يبحثان الوضع في سوق الطاقة العالمية
Time منذ 29 دقيقة Views 1399
الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيا في منطقة مكة المكرمة
الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيا في منطقة مكة المكرمة
Time منذ 31 دقيقة Views 1675