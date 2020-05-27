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بالفيديو .. متحدث الموارد البشرية يوضح آلية فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال

Time منذ 16 دقيقة
Views 1347
بالفيديو .. متحدث الموارد البشرية يوضح آلية فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال

نايف السالم (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، آلية فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال.

وقال، في مداخلة له بقناة الإخبارية، إن موظفي القطاعين العام والخاص سيعودون لمقر أعمالهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف أن تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين سيكون مقتصر على القنوات الرقمية فقط، إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في المنشأة أهمية فتح فروع لحضور المراجعين، وذلك وفقا لمواعيد مسبقة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد استمرار تعليق أجهزة البصمة لإثبات الحضور والإنصراف حتى 26 من شهر شوال، وسيكون حضور الموظفين والعاملين على ثلاث مراحل، أولها سيكون بدءً من 8 شوال بنسبة لا تقل عن 50%، وبدءً من 15 شوال ستكون نسبة الحضور في المقرات لا تقل عن 75%، وبدءً من 22 شوال سيكون الحضور مكتمل لجميع الموظفين والعاملين لمقر العمل.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل مع وحدات العناصر يقتضي العمل بعدد ذرات عنصر يمثل هذا العدد وحدة العنصر وليس عدد الإلكترونات بممثل صحيح لعدد ذرات العناصر إلا على مستوى من مستويين إلكترونات تمثل لعدد ذرات العنصر وإلكترونات تمثل لعدد العناصر الممثل بذرات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر والموضوع خطير وشائك لذلك أركز عليه فليس ثمة إلكترونات في داخل الذرة وأخرى في خارجها على نحو غلاف ولكن هنالك كثافة مهنية مهنية معينة معنية بعدد ذرات العنصر في وحدة العنصر وهي درجة مركزية مرتبطة بتمثيل وحدتين للعنصر وهما الوحدة الثقالية والوحدة المغناطيسية وكذلك الوحدة الثقالية يمكن تمثيلها تمثيلها كوحدة ثقالية فراغية متعددة الثقالة تثبت العدد الممثل لعدد الوحدات وتغير في العدد الكمي الممثل للفراغين الممثلين لمحور الذرة وهما المحور الفراغي والمحور الثقالي على أنهما محور مغناطيسي
ابو محمد 😎
الله ييسر الامور ويسيرها على خير .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
المليليح
الآن اعترفت ان الفراج هلالي ويمجدهم وينقذكم بالصراخ والتطبيل مع انه تلفزيون سعودي على كل حال كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ويصلون اهاليهم بالسلامه .. آمين ..

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