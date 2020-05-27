نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيا في منطقة مكة المكرمة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1671
Comment 1
الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيا في منطقة مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيًا في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى ستبدأ في 8 شوال الجاري، وسيتم:

رفع منع التجول جزئيًا من السادسة حتى الثالثة مساءًا، السماح بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة المكرمة، استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم، إثامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والإحترازية المعمول بها حاليًا، استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.

أما المرحلة الثانية ستبدأ في 29 شوال الجاري، حيث سيتم :

رفع منع التجول جزئيًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءًا، استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

كما سيتم استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا، منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي مثل : صالونات التجميل والمراكز الترفيهية وصالونات الحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة .

وإضافة إلى الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الإقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في مدة السماح بالتجول، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، الطلبات الداخلية في المقاهي، و استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل مع وحدات العناصر يقتضي العمل بعدد ذرات عنصر يمثل هذا العدد وحدة العنصر وليس عدد الإلكترونات بممثل صحيح لعدد ذرات العناصر إلا على مستوى من مستويين إلكترونات تمثل لعدد ذرات العنصر وإلكترونات تمثل لعدد العناصر الممثل بذرات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر والموضوع خطير وشائك لذلك أركز عليه فليس ثمة إلكترونات في داخل الذرة وأخرى في خارجها على نحو غلاف ولكن هنالك كثافة مهنية مهنية معينة معنية بعدد ذرات العنصر في وحدة العنصر وهي درجة مركزية مرتبطة بتمثيل وحدتين للعنصر وهما الوحدة الثقالية والوحدة المغناطيسية وكذلك الوحدة الثقالية يمكن تمثيلها تمثيلها كوحدة ثقالية فراغية متعددة الثقالة تثبت العدد الممثل لعدد الوحدات وتغير في العدد الكمي الممثل للفراغين الممثلين لمحور الذرة وهما المحور الفراغي والمحور الثقالي على أنهما محور مغناطيسي
ابو محمد 😎
الله ييسر الامور ويسيرها على خير .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
المليليح
الآن اعترفت ان الفراج هلالي ويمجدهم وينقذكم بالصراخ والتطبيل مع انه تلفزيون سعودي على كل حال كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ويصلون اهاليهم بالسلامه .. آمين ..

أخر الأخبار

الإعلامي علي المشعل: ركعت لطلب يد خطيبتي لإسعادها
الإعلامي علي المشعل: ركعت لطلب يد خطيبتي لإسعادها
Time منذ دقيقة Views 51
الغذاء والدواء: بوابات التعقيم لم يثبت فاعليتها في مكافحة فيروس كورونا
الغذاء والدواء: بوابات التعقيم لم يثبت فاعليتها في مكافحة فيروس كورونا
Time منذ دقيقتين Views 1051
وظائف شاغرة في شركة بروكتر وغامبل
وظائف شاغرة في شركة بروكتر وغامبل
Time منذ 5 دقائق Views 1113
استئناف تشغيل الرحلات الداخلية في "طيران ناس" ومنع الجلوس في المقعد الأوسط
استئناف تشغيل الرحلات الداخلية في "طيران ناس" ومنع الجلوس في المقعد الأوسط
Time منذ 7 دقائق Views 1180
الحج والعمرة: عودة 450 ألف معتمر إلى بلادهم خلال الفترة الماضية
الحج والعمرة: عودة 450 ألف معتمر إلى بلادهم خلال الفترة الماضية
Time منذ 10 دقائق Views 1206
العدالة في ورطة بسبب 4 لاعبين أجانب
العدالة في ورطة بسبب 4 لاعبين أجانب
Time منذ 13 دقيقة Views 1212
بالفيديو .. متحدث الموارد البشرية يوضح آلية فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال
بالفيديو .. متحدث الموارد البشرية يوضح آلية فتح الأنشطة والعودة لمقرات الأعمال
Time منذ 16 دقيقة Views 1346
التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1388
ولي العهد و "بوتين" يبحثان الوضع في سوق الطاقة العالمية
ولي العهد و "بوتين" يبحثان الوضع في سوق الطاقة العالمية
Time منذ 28 دقيقة Views 1395
الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيا في منطقة مكة المكرمة
الإجراءات التي سيتم تطبيقها تدريجيا في منطقة مكة المكرمة
Time منذ 31 دقيقة Views 1671