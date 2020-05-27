بذور الكتان تُساهم في حل مشاكل تكييس المبايض

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قد تصل مشكلة تكييس المبايض لدى النساء إلى مرحلة خطيرة يحتاج فيها الطبيب إلى التدخل الجراحي.
وتحتاج تلك المشكلة المتابعة مع الطبيب والحصول على الدواء المناسب، كما يمكن التخلص منها عن طريق مشروب طبيعي.
وكشف موقع Healthline ، أن بذور الكتان يمكن إضافتها إلى الفواكه والخضراوات وتناولها في شكلها الخام.
وأضاف أنه يمكن غلي كمية من الماء على النار وإضافة ملعقتين من بذور الكتان لها، ويتم شرب الخليط مرتين يوميًا.
وأوضح أنها تحتوي على نسبة كبيرة من مركب الليجان وهو يعزز إفراز هرمون التستوستيرون في الجسم فيقلل تكون تكيسات المبيض .1