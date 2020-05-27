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انتقام العثمانيين من أبناء عسير (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 2285
انتقام العثمانيين من أبناء عسير (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أوضح المؤرخ سليمان الأصقه، كيف انتقم العثمانيين من أبناء منطقة عسير بعد الخسائر التي أحلها بهم، ولماذا أرسلت قوة عسكرية قوامها 19 آلاف جندي إلى سواحلها.

وأفاد خلال برنامج "العصملي"، بأن الأتراك نفوا بعض رجال جازان وعسير إلى جدة والقاهرة والبوسنة والجبل الأسود وكرواتيا، كما تكبد السعوديون خسائر كبيرة بعد معركة أهل عسير ورجال ألمع ضد الغزاة الأتراك.

وأشار إلى أن الأتراك استفادوا من فتح قناة السويس عام 1869 م بإرسالهم 19 ألف جندي إلى سواحل عسير، كما نفوا كبار قادة وزعماء عسير وخيرة المقاتلين إلى الحدود الروسية فيما انقطعت أخبارهم.

ولفت إلى أنه من بين المنفيين " سعيد بن عايض الذي قضى على رديف باشا، ومنهم فايز العسبلي وشيخ قبيلة شهران " ، كما احتضنت مدينة يانية التركية الأسرى القادمين من عسير وجازات وسط حراسة مشددة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل مع وحدات العناصر يقتضي العمل بعدد ذرات عنصر يمثل هذا العدد وحدة العنصر وليس عدد الإلكترونات بممثل صحيح لعدد ذرات العناصر إلا على مستوى من مستويين إلكترونات تمثل لعدد ذرات العنصر وإلكترونات تمثل لعدد العناصر الممثل بذرات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر والموضوع خطير وشائك لذلك أركز عليه فليس ثمة إلكترونات في داخل الذرة وأخرى في خارجها على نحو غلاف ولكن هنالك كثافة مهنية مهنية معينة معنية بعدد ذرات العنصر في وحدة العنصر وهي درجة مركزية مرتبطة بتمثيل وحدتين للعنصر وهما الوحدة الثقالية والوحدة المغناطيسية وكذلك الوحدة الثقالية يمكن تمثيلها تمثيلها كوحدة ثقالية فراغية متعددة الثقالة تثبت العدد الممثل لعدد الوحدات وتغير في العدد الكمي الممثل للفراغين الممثلين لمحور الذرة وهما المحور الفراغي والمحور الثقالي على أنهما محور مغناطيسي
ابو محمد 😎
الله ييسر الامور ويسيرها على خير .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
المليليح
الآن اعترفت ان الفراج هلالي ويمجدهم وينقذكم بالصراخ والتطبيل مع انه تلفزيون سعودي على كل حال كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ويصلون اهاليهم بالسلامه .. آمين ..

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