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شاهد.. أبرز الإجراءات الوقائية المتخذة في مساجد وجوامع القصيم

Time منذ ساعة
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شاهد.. أبرز الإجراءات الوقائية المتخذة في مساجد وجوامع القصيم

عادل الحربي (صدى):
تعمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في مساجد وجوامع المنطقة، والبالغ عددها 7735 مسجد وجامع.

ويقوم العمال بوضع الملصقات الخاصة بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، بجانب تعقيم المسجد والمقاعد الموجودة به، بجانب رفع المصاحف.

ومن جهته، أكد خالد الحربي، مساعد مدير عام الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم، أنه سيتم تطبيق جميع الضوابط التى حددتها الوزارة بشأن السماح بالصلاة في المساجد ومنها فتح أبواب المساجد قبل الصلاة بخمس عشر دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل مع وحدات العناصر يقتضي العمل بعدد ذرات عنصر يمثل هذا العدد وحدة العنصر وليس عدد الإلكترونات بممثل صحيح لعدد ذرات العناصر إلا على مستوى من مستويين إلكترونات تمثل لعدد ذرات العنصر وإلكترونات تمثل لعدد العناصر الممثل بذرات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر والموضوع خطير وشائك لذلك أركز عليه فليس ثمة إلكترونات في داخل الذرة وأخرى في خارجها على نحو غلاف ولكن هنالك كثافة مهنية مهنية معينة معنية بعدد ذرات العنصر في وحدة العنصر وهي درجة مركزية مرتبطة بتمثيل وحدتين للعنصر وهما الوحدة الثقالية والوحدة المغناطيسية وكذلك الوحدة الثقالية يمكن تمثيلها تمثيلها كوحدة ثقالية فراغية متعددة الثقالة تثبت العدد الممثل لعدد الوحدات وتغير في العدد الكمي الممثل للفراغين الممثلين لمحور الذرة وهما المحور الفراغي والمحور الثقالي على أنهما محور مغناطيسي
ابو محمد 😎
الله ييسر الامور ويسيرها على خير .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
المليليح
الآن اعترفت ان الفراج هلالي ويمجدهم وينقذكم بالصراخ والتطبيل مع انه تلفزيون سعودي على كل حال كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .. .. الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ويصلون اهاليهم بالسلامه .. آمين ..

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