شاهد.. أبرز الإجراءات الوقائية المتخذة في مساجد وجوامع القصيم

عادل الحربي (صدى):
تعمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في مساجد وجوامع المنطقة، والبالغ عددها 7735 مسجد وجامع.
ويقوم العمال بوضع الملصقات الخاصة بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، بجانب تعقيم المسجد والمقاعد الموجودة به، بجانب رفع المصاحف.
ومن جهته، أكد خالد الحربي، مساعد مدير عام الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم، أنه سيتم تطبيق جميع الضوابط التى حددتها الوزارة بشأن السماح بالصلاة في المساجد ومنها فتح أبواب المساجد قبل الصلاة بخمس عشر دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق.