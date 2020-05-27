بالفيديو.. مواطنة تسرد تجربة تطوعها في الهلال الأحمر الإماراتي

علي القحطاني (صدى):
سردت سارة العتيبي، متطوعة سعودية غادرت لندن إلى دبي، تجربة تطوعها في برنامج الهلال الأحمر الإماراتي.
وذكرت، خلال استضافتها في برنامج صباح الخير يا عرب المذاع على قناة MBC1، أنها عاشت خلال فترة تطوعها أكثر من أزمة إلا أن زملائها في الإمارات كانوا بمثابة الأهل بالنسبة لها.
وأكدت أن أهل الإمارات أهل كرم، مضيفة أن برنامج قلبي اطمأن الذي يقدمه الشاب الإماراتي “غيث” شجعها على العمل والتطوع، خاصة وأن البرنامج يشجع على التراحم ومساعدة الآخرين.
وأضافت أنها تواصلت بالفعل مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وانضمت إليهم، وخاضت تجربة العمل معهم.