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إرهابي هندي بايع "داعش" وهاجم المملكة فاستضافته الدوحة فورًا (فيديو)

Time منذ 17 دقيقة
Views 1514
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إرهابي هندي بايع "داعش" وهاجم المملكة فاستضافته الدوحة فورًا (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
شهدت قطر مؤخرًا ندوة استضافتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدوحة، بمشاركة عدد من رموز الإرهاب.

وتضمنت تلك الرموز الهندي يوسف الندوي، والذي كان أول من اعترف في شبه القارة الهندية، بتنظيم داعش الإرهابي وقدم تهنئته الشخصية لـ"البغدادي" في رسالة وجهها إليه بمناسبة توليه منصب "الخليفة".

وأوضحت قناة "العربية"، أن قطر استغلت شهر رمضان المبارك ووجود الناس في بيوتها إثر جائحة كورونا، لتصدير أسماء إرهابية ليسمعها الشباب وبالتالي اختراق عقولهم بشكل ما، دون أن يعوا خلفيتهم الإرهابية.

وأكدت أن "الندوي" يُلقي محاضرات في كليات عسكرية بقطر، مشيرة إلى أنه بمرور الوقت يكشف الخط الإرهابي الذي تمشي فيه قطر دون تراجع.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه هي الإلكترونات المغردة المرتبطة بانتظام الكتلة المغناطيسية في عدد حبات الليمون أة البطيخ على حد سواء
د محمد ماجد بخش
فارق التشكل في مساحة قاعدة الهرم أو إعادة بسط البطيخ على الأرض في مربع كامل وهرم رباعي القاعدة كامل . نعم الزيادة هنا. أو النقص هي الدرجة الممثلة بالعدد الفراغ او الثقل المغناطيسي الممثل العدد الدوري لبخش الممثل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية المرتبطة بتمثيل درجة الثبات
حنين الماضي
طيب زوجي اخذ قرض من شركه نايفات وسدد لهم قسط الشهر وفجاه سحبوا منه اليوم الثاني القسط طيب هو سدد لهم كيف يخصمون منه القسط كيف اسوي
واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..

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