إرهابي هندي بايع "داعش" وهاجم المملكة فاستضافته الدوحة فورًا (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
شهدت قطر مؤخرًا ندوة استضافتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدوحة، بمشاركة عدد من رموز الإرهاب.
وتضمنت تلك الرموز الهندي يوسف الندوي، والذي كان أول من اعترف في شبه القارة الهندية، بتنظيم داعش الإرهابي وقدم تهنئته الشخصية لـ"البغدادي" في رسالة وجهها إليه بمناسبة توليه منصب "الخليفة".
وأوضحت قناة "العربية"، أن قطر استغلت شهر رمضان المبارك ووجود الناس في بيوتها إثر جائحة كورونا، لتصدير أسماء إرهابية ليسمعها الشباب وبالتالي اختراق عقولهم بشكل ما، دون أن يعوا خلفيتهم الإرهابية.
وأكدت أن "الندوي" يُلقي محاضرات في كليات عسكرية بقطر، مشيرة إلى أنه بمرور الوقت يكشف الخط الإرهابي الذي تمشي فيه قطر دون تراجع.