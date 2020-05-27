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بالفيديو.. مبتعث يروي لحظات توثيقه لجهود سفارة المملكة في لندن

Time منذ 27 دقيقة
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بالفيديو.. مبتعث يروي لحظات توثيقه لجهود سفارة المملكة في لندن

عادل الحربي (صدى):
سرد سمير البصري، مبتعث سعودي، تجربة التوثيق لجهود سفارة الحرمين الشريفين في لندن لمساعدة المواطنين على العودة لأرض الوطن.

وأوضح، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المركز الإعلامي في السفارة تواصل معه لعمل فيديو موجه للمواطنين الراغبين في العودة، والذين يحتاجون لبعض الخدمات في بريطانيا.

وأضاف أنه قام بتوثيق ما تقوم به السفارة على أرض الواقع لخدمة مواطنيها، من خلال تصوير موظفيها أثناء ممارستهم للعمل.

وأشاد المبتعث بما قامت به السفارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما قام بتوثيقه كان جزء بسيط مما تقوم به السفارة لخدمة مواطنيها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه هي الإلكترونات المغردة المرتبطة بانتظام الكتلة المغناطيسية في عدد حبات الليمون أة البطيخ على حد سواء
د محمد ماجد بخش
فارق التشكل في مساحة قاعدة الهرم أو إعادة بسط البطيخ على الأرض في مربع كامل وهرم رباعي القاعدة كامل . نعم الزيادة هنا. أو النقص هي الدرجة الممثلة بالعدد الفراغ او الثقل المغناطيسي الممثل العدد الدوري لبخش الممثل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية المرتبطة بتمثيل درجة الثبات
حنين الماضي
طيب زوجي اخذ قرض من شركه نايفات وسدد لهم قسط الشهر وفجاه سحبوا منه اليوم الثاني القسط طيب هو سدد لهم كيف يخصمون منه القسط كيف اسوي
واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..

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