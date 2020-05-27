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انفجار قنبلة في قافلة تركية بإدلب السورية
منذ 35 دقيقة
1328
1
وكالات (صدى):
انفجرت قنبلة، اليوم الأربعاء، على طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية.
وأوضحت وكالة "رويترز" أن هناك أنباء عن وقوع ضحايا.
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
فارق التشكل في مساحة قاعدة الهرم أو إعادة بسط البطيخ على الأرض في مربع كامل وهرم رباعي القاعدة كامل . نعم الزيادة هنا. أو النقص هي الدرجة الممثلة بالعدد الفراغ او الثقل المغناطيسي الممثل العدد الدوري لبخش الممثل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية المرتبطة بتمثيل درجة الثبات
حنين الماضي
طيب زوجي اخذ قرض من شركه نايفات وسدد لهم قسط الشهر وفجاه سحبوا منه اليوم الثاني القسط طيب هو سدد لهم كيف يخصمون منه القسط كيف اسوي
واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
ومساحة فرد حبات البطيخ المتراصة في شكل رباعي منتظم الطرفين بزوايا قائمة على ومع سطح الأرض كالسجاد أو البساط
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