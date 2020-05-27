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بالفيديو.. إزالة محلات العنبرية في المدينة المنورة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1922
بالفيديو.. إزالة محلات العنبرية في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
رصد مقطع فيديو آخر ما تم بشأن محلات العنبرية في المدينة المنورة.

وأظهر المقطع ما تبقى من المحلات بعد أن قامت الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الإزالة لها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فارق التشكل في مساحة قاعدة الهرم أو إعادة بسط البطيخ على الأرض في مربع كامل وهرم رباعي القاعدة كامل . نعم الزيادة هنا. أو النقص هي الدرجة الممثلة بالعدد الفراغ او الثقل المغناطيسي الممثل العدد الدوري لبخش الممثل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية المرتبطة بتمثيل درجة الثبات
حنين الماضي
طيب زوجي اخذ قرض من شركه نايفات وسدد لهم قسط الشهر وفجاه سحبوا منه اليوم الثاني القسط طيب هو سدد لهم كيف يخصمون منه القسط كيف اسوي
واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
ومساحة فرد حبات البطيخ المتراصة في شكل رباعي منتظم الطرفين بزوايا قائمة على ومع سطح الأرض كالسجاد أو البساط

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