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"مبابي": "ليفربول عديم الرحمة"

Time منذ 57 دقيقة
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"مبابي": "ليفربول عديم الرحمة"

وكالات (صدى):
أعرب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، عن إعجابه بفريق ليفربول الإنجليزي الذي تصدر البريمير ليج وفاز بدوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.

وقال مبابي في تصريحات صحفية: " تحول ليفربول هذا الموسم إلى آلة في الدوري الإنجليزي الممتاز. جعلوا الناس يعتقدون أن تحقيق الانتصارات أمر سهل، لكن الفوز دائما ما يكون صعبا ".

وأضاف: " بعض العروض التي قدمها الفريق كانت خيالية ولا تصدق.. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتكون عديم الرحمة مثل ليفربول " .

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المتوقف حاليا، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وذلك قبل 9 جولات من نهاية منافسات المسابقة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فارق التشكل في مساحة قاعدة الهرم أو إعادة بسط البطيخ على الأرض في مربع كامل وهرم رباعي القاعدة كامل . نعم الزيادة هنا. أو النقص هي الدرجة الممثلة بالعدد الفراغ او الثقل المغناطيسي الممثل العدد الدوري لبخش الممثل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية المرتبطة بتمثيل درجة الثبات
حنين الماضي
طيب زوجي اخذ قرض من شركه نايفات وسدد لهم قسط الشهر وفجاه سحبوا منه اليوم الثاني القسط طيب هو سدد لهم كيف يخصمون منه القسط كيف اسوي
واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
ومساحة فرد حبات البطيخ المتراصة في شكل رباعي منتظم الطرفين بزوايا قائمة على ومع سطح الأرض كالسجاد أو البساط

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