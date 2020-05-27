"مبابي": "ليفربول عديم الرحمة"

وكالات (صدى):
أعرب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، عن إعجابه بفريق ليفربول الإنجليزي الذي تصدر البريمير ليج وفاز بدوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.
وقال مبابي في تصريحات صحفية: " تحول ليفربول هذا الموسم إلى آلة في الدوري الإنجليزي الممتاز. جعلوا الناس يعتقدون أن تحقيق الانتصارات أمر سهل، لكن الفوز دائما ما يكون صعبا ".
وأضاف: " بعض العروض التي قدمها الفريق كانت خيالية ولا تصدق.. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتكون عديم الرحمة مثل ليفربول " .
يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المتوقف حاليا، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وذلك قبل 9 جولات من نهاية منافسات المسابقة.