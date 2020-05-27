"شاومي" تنافس سامسونج بتليفزيون ذكي جديد وأسعار منخفضة

وكالات (صدى):
تعتزم شركة شاومي الصينية، دخول عالم أجهزة التلفاز بإطلاق تليفزيون مميز تحت اسم E32S، بسعر قد لا يتجاوز 150 دولارا.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن التليفزيون الذين سيُطلق قريبًا سيكون أهم منافس لتلفزيونات سامسونغ وإل جي المتوسطة الحجم الموجودة في الأسواق.
ومن المقرر أن يحصل الجهاز على شاشة عالية الدقة بمقاس 32 بوصة، بمعدل تحديث 60 هيرتزا، قادرة على عرض فيديوهات بدقة Full HD، وسيكون قادرًا على الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية وشبكات الـ Wi-Fi وشبكات Bluetooth 4.0.
وسيتم تزويده بمكبري صوت باستطاعة 6 واط لكل مكبر، وبمنفذي HDMI، ومنقذ USB Type-A، ومنفذ AV للاتصال مع الهوائيات، و ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت، ستستخدم لحفظ البرامج والتطبيقات.
وسيحصل على تقنية DTS، بالإضافة إلى العديد من الميزات مثل ميزة إلغاء الضوضاء أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم مثلا، وميزة الترجمة الكتابية.