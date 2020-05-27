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"شاومي" تنافس سامسونج بتليفزيون ذكي جديد وأسعار منخفضة

Time منذ ساعة
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"شاومي" تنافس سامسونج بتليفزيون ذكي جديد وأسعار منخفضة

وكالات (صدى):
تعتزم شركة شاومي الصينية، دخول عالم أجهزة التلفاز بإطلاق تليفزيون مميز تحت اسم E32S، بسعر قد لا يتجاوز 150 دولارا.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن التليفزيون الذين سيُطلق قريبًا سيكون أهم منافس لتلفزيونات سامسونغ وإل جي المتوسطة الحجم الموجودة في الأسواق.

ومن المقرر أن يحصل الجهاز على شاشة عالية الدقة بمقاس 32 بوصة، بمعدل تحديث 60 هيرتزا، قادرة على عرض فيديوهات بدقة Full HD، وسيكون قادرًا على الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية وشبكات الـ Wi-Fi وشبكات Bluetooth 4.0.

وسيتم تزويده بمكبري صوت باستطاعة 6 واط لكل مكبر، وبمنفذي HDMI، ومنقذ USB Type-A، ومنفذ AV للاتصال مع الهوائيات، و ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 8 غيغابايت، ستستخدم لحفظ البرامج والتطبيقات.

وسيحصل على تقنية DTS، بالإضافة إلى العديد من الميزات مثل ميزة إلغاء الضوضاء أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم مثلا، وميزة الترجمة الكتابية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فارق التشكل في مساحة قاعدة الهرم أو إعادة بسط البطيخ على الأرض في مربع كامل وهرم رباعي القاعدة كامل . نعم الزيادة هنا. أو النقص هي الدرجة الممثلة بالعدد الفراغ او الثقل المغناطيسي الممثل العدد الدوري لبخش الممثل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية المرتبطة بتمثيل درجة الثبات
حنين الماضي
طيب زوجي اخذ قرض من شركه نايفات وسدد لهم قسط الشهر وفجاه سحبوا منه اليوم الثاني القسط طيب هو سدد لهم كيف يخصمون منه القسط كيف اسوي
واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
ومساحة فرد حبات البطيخ المتراصة في شكل رباعي منتظم الطرفين بزوايا قائمة على ومع سطح الأرض كالسجاد أو البساط

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