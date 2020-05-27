فهد الهريفي يُثير الجدل بعد رده على ممازحة وليد الفراج لزوجته

ماجد محمد (صدى):
أثار فهد الهريفي لاعب النصر السابق، الجدل بردّه على الإعلامي الرياضي وليد الفراج بعدما نشر الأخير تغريدة يمازح فيها زوجته بشأن تعلُّمه بعض الأكلات خلال فترة منع التجول.
وكان الفراج قد قال في تغريدة له: " لم أتخيل يوماً أنني سوف اتعلم الطبخ، لكن بعد شعوري بالفراغ خلال فترة الحظر قررت الدخول في سلسلة تجارب بالاستعانة باليوتيوب والطبخات الكويتية بالذات، الحمد لله استفدنا من البقاء في المنزل، والنتائج جيدة، بترتاحين يا أم بدر بس – بعد التقاعد ” .
وردّ الهريفي، قائلًا : " من قدك بعد شقة لندن أكيد راح تصير طباخ ماهر، بس الله الله، نبيك تحط فقره لك، في البرنامج تعلمنا الطبخ عشان تكمل " .
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