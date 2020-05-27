8 وسائل لحمايتك من أشعة الهاتف المسببة للسرطان 

وكالات (صدى):
كشفت العالمة ديفيرا ديفيس المخاطر التي تحاول شركات المحمول إخفائها، وكيفية حماية العائلة منها بين أوراق كتابها، موضحة ان مستخدموا الهواتف يرتكبون أخطاء فادحة يمكن ان تسبب لهم السرطان، من بينها وضع الهاتف بجانب رأسه أو تحت وسادته مما يسبب مخاطر كبيرة ونصحت بوضع الهاتف في وضع الطيران أثناء النوم.
وحذرت ديفيس من وضع الهاتف بالقرب من الجسد كالجيوب لذا فيجب حمل الهاتف على بعد بوصات من الجسد، كما طالبت بابتعاد الأطفال عن الهواتف المحمولة، وطالبت بانه عند استخدام الهاتف أثناء انخفاض الإشارة يجب استخدام الميكروفون أو السماعة.
ونصحت ديفيرا ديفيس باستخدام لوحة المفاتيح باتجاه معاكس للجسد، بحيث يتم تخفيض الإشارات التي يستقبلها الجسم قدر الإمكان، مطالبة بمكالمات قصيرة ، ونصحت بتبديل الجوانب والتناوب بين الجهات التي تستخدمها أثناء الإتصال، ولا تضع الهاتف على الأذن إلا بعد إجابة الشخص المتصل به، والتعامل مع الرسائل النصية