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8 وسائل لحمايتك من أشعة الهاتف المسببة للسرطان 

Time منذ ساعة
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8 وسائل لحمايتك من أشعة الهاتف المسببة للسرطان 

وكالات (صدى):
كشفت العالمة ديفيرا ديفيس المخاطر التي تحاول شركات المحمول إخفائها، وكيفية حماية العائلة منها بين أوراق كتابها، موضحة ان مستخدموا الهواتف يرتكبون أخطاء فادحة يمكن ان تسبب لهم السرطان، من بينها وضع الهاتف بجانب رأسه أو تحت وسادته مما يسبب مخاطر كبيرة ونصحت بوضع الهاتف في وضع الطيران أثناء النوم.

وحذرت ديفيس من وضع الهاتف بالقرب من الجسد كالجيوب لذا فيجب حمل الهاتف على بعد بوصات من الجسد، كما طالبت بابتعاد الأطفال عن الهواتف المحمولة، وطالبت بانه عند استخدام الهاتف أثناء انخفاض الإشارة يجب استخدام الميكروفون أو السماعة.

ونصحت ديفيرا ديفيس باستخدام لوحة المفاتيح باتجاه معاكس للجسد، بحيث يتم تخفيض الإشارات التي يستقبلها الجسم قدر الإمكان، مطالبة بمكالمات قصيرة ، ونصحت بتبديل الجوانب والتناوب بين الجهات التي تستخدمها أثناء الإتصال، ولا تضع الهاتف على الأذن إلا بعد إجابة الشخص المتصل به، والتعامل مع الرسائل النصية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فارق التشكل في مساحة قاعدة الهرم أو إعادة بسط البطيخ على الأرض في مربع كامل وهرم رباعي القاعدة كامل . نعم الزيادة هنا. أو النقص هي الدرجة الممثلة بالعدد الفراغ او الثقل المغناطيسي الممثل العدد الدوري لبخش الممثل الفارق الممثل للدرجة المغناطيسية المرتبطة بتمثيل درجة الثبات
حنين الماضي
طيب زوجي اخذ قرض من شركه نايفات وسدد لهم قسط الشهر وفجاه سحبوا منه اليوم الثاني القسط طيب هو سدد لهم كيف يخصمون منه القسط كيف اسوي
واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
ومساحة فرد حبات البطيخ المتراصة في شكل رباعي منتظم الطرفين بزوايا قائمة على ومع سطح الأرض كالسجاد أو البساط

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