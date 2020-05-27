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برشلونة ينشر تشكيلته التاريخية من البرازيليين دون رونالدو

Time منذ ساعة
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برشلونة ينشر تشكيلته التاريخية من البرازيليين دون رونالدو

وكالات (صدى):
نشر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشكيلته التاريخية المكونة من اللاعبين البرازيليين فقط.

وشملت التشكيلة الساحر رونالدينيو، والهداف روماريو، وصاحب القدم اليسرى الساحرة ريفالدو، نيمار، والظهير الأيمن داني ألفيش.

وخلت التشكيلة من الظاهرة رونالدو، إذ يُمكن أن يعود السبب في استبعاده لحمله قميص الغريم ريال مدريد بين العامين 2002 و2007.

وجاءت التشكيلة التاريخية كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: مارينيو، ألويسيو، أدريانو، داني ألفيش.

خط الوسط: رونالدينيو، إدميلسون، ريفالدو.

خط الهجوم: روماريو، نيمار، إيفاريستو.

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حنين الماضي
طيب زوجي اخذ قرض من شركه نايفات وسدد لهم قسط الشهر وفجاه سحبوا منه اليوم الثاني القسط طيب هو سدد لهم كيف يخصمون منه القسط كيف اسوي
واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
ومساحة فرد حبات البطيخ المتراصة في شكل رباعي منتظم الطرفين بزوايا قائمة على ومع سطح الأرض كالسجاد أو البساط
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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