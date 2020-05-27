برشلونة ينشر تشكيلته التاريخية من البرازيليين دون رونالدو

وكالات (صدى):
نشر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشكيلته التاريخية المكونة من اللاعبين البرازيليين فقط.
وشملت التشكيلة الساحر رونالدينيو، والهداف روماريو، وصاحب القدم اليسرى الساحرة ريفالدو، نيمار، والظهير الأيمن داني ألفيش.
وخلت التشكيلة من الظاهرة رونالدو، إذ يُمكن أن يعود السبب في استبعاده لحمله قميص الغريم ريال مدريد بين العامين 2002 و2007.
وجاءت التشكيلة التاريخية كالتالي:
حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: مارينيو، ألويسيو، أدريانو، داني ألفيش.
خط الوسط: رونالدينيو، إدميلسون، ريفالدو.
خط الهجوم: روماريو، نيمار، إيفاريستو.