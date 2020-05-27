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بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة والبرد على الباحة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة والبرد على الباحة

الباحة (صدى):
وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة والبرد في قرية المصاقير شمال الباحة، وذلك اليوم الأربعاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
ومساحة فرد حبات البطيخ المتراصة في شكل رباعي منتظم الطرفين بزوايا قائمة على ومع سطح الأرض كالسجاد أو البساط
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
د محمد ماجد بخش
كوم البطيخ يقاس ارتفاعه بالعدد فهو مثل الهرم

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