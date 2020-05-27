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وكيل وزارة الصحة: مسؤولية منع حدوث حالات جديدة تقع على الجميع (فيديو)

Time منذ ساعة
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وكيل وزارة الصحة: مسؤولية منع حدوث حالات جديدة تقع على الجميع (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور عبدالله العسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن رفع الاحترازات الوقائية هو مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا، ولا يعني أن العدوى منه انتهى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه " تقع علينا جميعًا مسؤولية منع حدوث حالات جديدة من فيروس كورونا بالاستمرار بقواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين " .

وأشار إلى أن انخفاض الحالات لا يعني أن المرحلة آمنة، إذ أنه قد تعود مرة أخرى بشكل غير متوقع.

وتبدأ غدًا الخميس المرحلة الأولى من رفع الإجراءات الاحترازية وبدء منع التجول الجزئي في المناطق، بالإضافة إلى أن الأسبوع القادم سيشهد افتتاح المحال والمولات والجهات الحكومية تدريجيًا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يلطف بالعباد ويصرف الوباء عن البلاد وجميع العالمين،، عظم الله أجرك أختنا لست محرومه، ونسأل الله أن يشفافي مرضاكم ويعافيهم وجميع مصابي ومرضى المسلمين..
ابو محمد 😎
اللهم اجعله سيلاً نافعاً لا ضرر منه .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
ومساحة فرد حبات البطيخ المتراصة في شكل رباعي منتظم الطرفين بزوايا قائمة على ومع سطح الأرض كالسجاد أو البساط
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
د محمد ماجد بخش
كوم البطيخ يقاس ارتفاعه بالعدد فهو مثل الهرم

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