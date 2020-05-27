استدعاء رئيس الإتحاد الأفريقي لمناقشة قضية الوداد المغربي والترجي التونسي

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بأن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قررت استدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للاستماع إلى أقواله فى الجلسة التى ستعقد الجمعة المقبل عبر الفيديو، لمناقشة قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا 2019 بين الوداد المغربى والترجى التونسى.
وأوضحت التقارير بأن أحمد احمد تلقى دعوة لحضور جلسة الفيديو بالإضافة إلى مندوب ومراقبى المباراة، من أجل الاستماع إلى أقوالهم فى الشكوى التى قدمها الوداد ضد الترجى والكاف.
وتابعت التقارير أن فريق الوداد يتمسك باستدعاء الشهود الجدد رغبة من مسؤوليه لتقوية موقف الفريق الأحمر، لحسم القضية لصالحه، خاصة أن تقرير مندوب المباراة لم يشر إلى أن الوداد انسحب من المباراة.