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بالفيديو.. فتاه تجذب أنظار العالم بعد أن حملت والدها بالدراجة لـ7 أيام

Time منذ 12 دقيقة
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بالفيديو.. فتاه تجذب أنظار العالم بعد أن حملت والدها بالدراجة لـ7 أيام

أميرة خالد (صدى):
جذبت قصة الفتاة جيوتي كوماري، ذات الـ15 عام الأنظار بعدما حملت والدها المصاب خلفها على دراجة هوائية لتقطع أكثر 1200 كم ، حتى وصلت به إلى قريتها .

وكانت القصة بأن "جيوتي" قادت الدراجة فيما جلس والدها موهان باسوان خلفها حاملًا أغراضهما، من مدينة غوروغرام قرب العاصمة نيودلهي، إلى قريتهما في ولاية بيهار شمال شرقي البلاد، حتى وصلا الى القرية في رحلة امتدت ل7 أيام

ويعمل باوسان سائق "توك توك"؛ لكنه فَقَد وظيفته حالَه كحال الملايين من العمال في البلاد، بعدما فرضت السلطات الإغلاق التام، ومع عدم توافر المال لدفع الإيجار أو شراء الطعام وتوقف وسائل النقل العام؛ عاد كثيرون إلى قراهم إما سيرًا على الاقدام، أو عبر الدرجات الهوائية مثل جيوتي وأبيها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الحياة صعبه ، ياشيب قلبي .. .. الوكاد انها إبنة بارة بوالدها ، جيده ، يقصر بعض الأولاد عن فعلها ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أسلموا
ع. س. ع
آخر الزمان ولكن لكل بداية نهاية
ع. س. ع
دكتورة في أي مجال!!؟؟؟
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتسوي شي أقعد باالبيت😂

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