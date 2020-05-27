فيديو يثير الشكوك حول حالة ترامب الصحية

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو مثيرا للدهشة بسبب ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يهتز، بشكل واضح أثناء حضوره مراسم يوم ذكرى قتل الحروب السنوي بالولايات المتة الأمريكية مما يشكك في الحالة الصحية للرئيس.
واظهر مقطع الفيديو ترامب، وهو يقوم بحركات عجيبة أثناء النشيد الوطني، حيث كان يرفع يده ثم ينزلها فجأة، و يقفز على كعبيه، و يتقدم خطوات و يتراجع أخرى، في ظل وقوف الباقيين بشكل منتبه و صارم في دقيقة الحداد بعد أن وضع إكليل من الزهور على قبر أحد الجنود المجهولين.
وقالت الديلي ميل أن موكب الرئيس حضر المراسم متأخراً و هذه سابقة من نوعها للبيت الأبيض و لم يتم تقديم مبرر لذلك، ويأتي ذلك مع شبهات تحوم حول جرعات الهيدروكسي كلوروكين التي يتعاطاها ترامب منذ فترة رغم تأكيد أن جميع اختبارت الكورونا له كانت سلبية، إلا أنه قد يكون إجراءاً احترازياً.