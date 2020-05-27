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أسهل 10 طرق للتخلص من النمل في منزلك

Time منذ يومين
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أسهل 10 طرق للتخلص من النمل في منزلك

أميرة خالد (صدى):
قدم المختصصون 10 طرق طبيعية للتخلص من مستعمرات النمل التي تعزو المنازل بالصيف وأولها المنظفات السائلة بالجمع بين منظف الزجاج بالرذاذ مع صابون الأطباق حيث يتم الرش الموضعي لمنع تحركه.

وقال المتخصصون بأن الماء وصابون اليد يطرد النمل، رش الفلفل الأسود يزعج النمل، ويعد النعناع طارد للحشرات مثل البعوض ويتم خلط 10 إلى 20 نقطة من زيت النعناع العطري على كوبين من الماء، والخل الأبيض، بسنبة 50 – 50 من الخل والماء ومسح الأرض، نشا الذرة مفيد ايضا لذلك.

وتابع المتخصصون الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من النمل يستخدم خمض البوريك وهو نوع من السم، ثبت أنه مصدر موثوق لقتل النمل، و البوراكس أثبت فاعليته في قتل النمل وقشور الحمضيات كالليمون والبرتقال يقضي على النمل يوضعوا حول نباتات الزينة، أيضا سياسة التجويع من أفضل الطرق للتخلص من النمل.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حكمتم على أنفسكم.. قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ } سورة التوبة، قال البغةي في تفسير الآية: "( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أي : هم على دين واحد . وقيل : أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق ، ( يأمرون بالمنكر ) بالشرك والمعصية ، ( وينهون عن المعروف ) أي عن الإيمان والطاعة "أ.هـ
ابو عمار
يبدو ان الحدث خطير جدا
بلبل البحر
كيف يكون العنوان "...يحسم الجدل حول.." وقبل يومين عرضتم قول الشيخ المطلق في نفس الموضوع وقال يجوز مستشهدا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن " من صامَ ستَّةَ أيَّامٍ بَعدَ الفطرِ كانَ تَمامَ السَّنةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }" صححه الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه: الرقم: 1402 فالمسألة فيها قولين وليس حسما كما في العنوان.. ولكل من الشيخين دليل مستشهدا به.. وفي هذا سعة ورحمة بالناس.. ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
لماذا في جامعاتنا العربية ليس ثمة مناظرات علمية على غرار ما يحصل في الغرب، هل سلمنا لهم
ابو عمار
جزاك الله خير على التوضيح

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