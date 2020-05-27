أسهل 10 طرق للتخلص من النمل في منزلك

أميرة خالد (صدى):
قدم المختصصون 10 طرق طبيعية للتخلص من مستعمرات النمل التي تعزو المنازل بالصيف وأولها المنظفات السائلة بالجمع بين منظف الزجاج بالرذاذ مع صابون الأطباق حيث يتم الرش الموضعي لمنع تحركه.
وقال المتخصصون بأن الماء وصابون اليد يطرد النمل، رش الفلفل الأسود يزعج النمل، ويعد النعناع طارد للحشرات مثل البعوض ويتم خلط 10 إلى 20 نقطة من زيت النعناع العطري على كوبين من الماء، والخل الأبيض، بسنبة 50 – 50 من الخل والماء ومسح الأرض، نشا الذرة مفيد ايضا لذلك.
وتابع المتخصصون الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من النمل يستخدم خمض البوريك وهو نوع من السم، ثبت أنه مصدر موثوق لقتل النمل، و البوراكس أثبت فاعليته في قتل النمل وقشور الحمضيات كالليمون والبرتقال يقضي على النمل يوضعوا حول نباتات الزينة، أيضا سياسة التجويع من أفضل الطرق للتخلص من النمل.