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تصاعد الإضطرابات في قطر وترقب لنهاية "تميم"

Time منذ 38 دقيقة
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تصاعد الإضطرابات في قطر وترقب لنهاية "تميم"

ماجد القزيز (صدى):
كشف محللون سياسيون تصاعد وتيرة الإضطرابات في قطر وتهديد عرش "تميم " والذي بات في حراسة الأتراك داخل قصره .

كما أكدوا أن ظهور فيديوهات حيه لإطلاق نار وتصفيات بين ضباط قطريين حاولوا الإنقلاب سابقاً على "تميم " يؤكد اشتعال الوضع في الدوحة ، وفشل "تميم " الذريع في السيطرة على الأوضاع .

وأشاروا إلى موجة الغضب العاتية ضد "تميم " بسبب القرار القطري لتركيا وسيطرة الإستخبارات القطرية على حياة القطريين وتأكدهم من التجسس على مكالمتهم ، ما يؤكد أن نهاية "تمبم " قريبة لا محالة وربما نهاية أسرة آل ثاني بأسرها .

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ابو محمد 😎
الحياة صعبه ، ياشيب قلبي .. .. الوكاد انها إبنة بارة بوالدها ، جيده ، يقصر بعض الأولاد عن فعلها ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أسلموا
ع. س. ع
آخر الزمان ولكن لكل بداية نهاية
ع. س. ع
دكتورة في أي مجال!!؟؟؟
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتسوي شي أقعد باالبيت😂

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