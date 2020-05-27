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ثغرة خطرة في أنظمة تشغيل أندرويد

Time منذ ساعة
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ثغرة خطرة في أنظمة تشغيل أندرويد

وكالات (صدى):
كشف باحثون بشركة الأمن النرويجية "برومون"، ثغرة تقنية خطيرة بأنظمة تشغيل أندرويد يطلق عليها "Strandhogg 2.0"، وهي شبيهة بثغرة أخرى تم اكتشافها قبل 6 أشهر، وتقوم بخداع الضحية بجعله يعتقد بأنه يُدخل كلمات المرور في تطبيق شرعي، في حين أنه يتفاعل بدلاً من ذلك مع برنامج "ضار".

وتستطيع هذة الثغرة سرقة أذونات التطبيقات الأخرى لاستخراج بيانات المستخدم الحساسة، مثل الصور وجهات الاتصال، وتتبع المواقع

وأوضحت الشركة أن هذه الثغرة أكثر خطورة من سابقتها كونها غير قابلة للكشف، فيما أكد متحدث باسم "جوجل" أن شركته لا ترى دليلا على الاستغلال النشيط من خلال هذه الثغرة، لافتا إلى أن خدمة "Google Play Protect" تحظر التطبيقات التي تستغل تلك الثغرة

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ابو محمد 😎
الحياة صعبه ، ياشيب قلبي .. .. الوكاد انها إبنة بارة بوالدها ، جيده ، يقصر بعض الأولاد عن فعلها ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أسلموا
ع. س. ع
آخر الزمان ولكن لكل بداية نهاية
ع. س. ع
دكتورة في أي مجال!!؟؟؟
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتسوي شي أقعد باالبيت😂

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