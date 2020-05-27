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بالفيديو.. مقيم بالمدينة يوجه رسالة من داخل الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مقيم بالمدينة يوجه رسالة من داخل الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس

المدينة المنورة (صدى):
وجه مقيم مصري بالمدينة المنورة شكره لحكومة المملكة للإهتمام بحالته بعد إصابته بالفيروس .

ونشر المقيم " شريف عبد الله " فيديو من داخل الحجر الصحي بأحد الفنادق المجاورة للحرم ، داعياً الجميع لأخذ الحيطة والحذر ، ومشيداً بتوفير النظافة والإهتمام والأدوية والوجبات بالحجر الصحي .

ووجه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – ، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ، وأمير منطقة المدينة المنورة بعد توفير كافة الخدمات للمواطن والمقيم دون تحميلهم أي نفقات ، مؤكداً أن المملكه بلده الثاني .

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ابو محمد 😎
الحياة صعبه ، ياشيب قلبي .. .. الوكاد انها إبنة بارة بوالدها ، جيده ، يقصر بعض الأولاد عن فعلها ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أسلموا
ع. س. ع
آخر الزمان ولكن لكل بداية نهاية
ع. س. ع
دكتورة في أي مجال!!؟؟؟
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتسوي شي أقعد باالبيت😂

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