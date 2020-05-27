بالفيديو.. مقيم بالمدينة يوجه رسالة من داخل الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس

المدينة المنورة (صدى):
وجه مقيم مصري بالمدينة المنورة شكره لحكومة المملكة للإهتمام بحالته بعد إصابته بالفيروس .
ونشر المقيم " شريف عبد الله " فيديو من داخل الحجر الصحي بأحد الفنادق المجاورة للحرم ، داعياً الجميع لأخذ الحيطة والحذر ، ومشيداً بتوفير النظافة والإهتمام والأدوية والوجبات بالحجر الصحي .
ووجه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – ، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ، وأمير منطقة المدينة المنورة بعد توفير كافة الخدمات للمواطن والمقيم دون تحميلهم أي نفقات ، مؤكداً أن المملكه بلده الثاني .