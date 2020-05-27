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ليفربول يستخدم استراتيجية المراوغة في صفقة فيرنر

Time منذ ساعة
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ليفربول يستخدم استراتيجية المراوغة في صفقة فيرنر

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي ليفربول الإنجليزي يستخدم استراتيجية المراوغة في صفقة الألماني تيمو فيرنر، نجم نادي لايبزغ حيث يرغب الفريق في ضمه ،ولكنه في الوقت ذاته يسعى إلى الوصول لأفضل سعر في الصفقة.

وأضافت التقارير بأن ليفربول يريد ضم فيرنر بالشرط الجزائي المتواجد في عقده، والذي تبلغ قيمته 55 مليون يورو، ويمكن تفعيله حتى يوم الـ15 من يوليو المقبل، حيث يستطيعون التفاوض مع لايبزيغ، وخفض هذا الرقم، إما بالتفاوض النقدي المباشر، وإما عبر صفقات تبادلية، في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على جميع الأندية، والتي تأثرت ماليا بقوة نتيجة الأزمة.

وتابعت التقارير بان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنفاق الكثير من الأموال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب في ضم فيرنر بشدة، ولكنه يتحفظ على التعاقد معه مقابل 55 مليون يورو.

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ابو محمد 😎
الحياة صعبه ، ياشيب قلبي .. .. الوكاد انها إبنة بارة بوالدها ، جيده ، يقصر بعض الأولاد عن فعلها ..
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أسلموا
ع. س. ع
آخر الزمان ولكن لكل بداية نهاية
ع. س. ع
دكتورة في أي مجال!!؟؟؟
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتسوي شي أقعد باالبيت😂

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