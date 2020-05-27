هند القحطاني تثير غضب متابعيها برقصاتها المثيرة

أميرة خالد (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للناشطة هند القحطاني، وهي ترقص على نغمات "أحبك كثر ما قالو" للمطرب اليمني فؤاد عبدالواحد.
وعلقت القحطاني على المقطع بأنها تفاعلت مع الأغنية وهي ترقص "طحت في غرام الأغنية" وان ابنها معتز كان يشاهدها وظل يضحك عيلها
وأثارت هند القحطاني برقصاتها غضب متابعيها بعد أن بثت رقصاتها عبر حسابها"سناب شات"واتهمها البعض بأنها تعمدت الرقص بتلك الطريقة وإظهار بطنها، وعلق أحد المتابعين "مسكين ولدها إلى طولها ما يدري وين يودي وجهه، وأضاف آخر: "أنا بحسها قاعدة بترفع إيديها عشان البلوزة ترفع أكثر، خليني أحكيلك إنو إنتي متل التفاحة كل ما كشفتي حالك أكثر بتخربي أكثر لا تعملي متل اللي أغروها إنها كل ما تشلح تنجح لانو أخرتك بلوك صغيرة أو نضرة سيئة من أولادك واللي حواليكي.
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