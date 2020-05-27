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هند القحطاني تثير غضب متابعيها برقصاتها المثيرة

Time منذ 9 دقائق
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هند القحطاني تثير غضب متابعيها برقصاتها المثيرة

أميرة خالد (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للناشطة هند القحطاني، وهي ترقص على نغمات "أحبك كثر ما قالو" للمطرب اليمني فؤاد عبدالواحد.

وعلقت القحطاني على المقطع بأنها تفاعلت مع الأغنية وهي ترقص "طحت في غرام الأغنية" وان ابنها معتز كان يشاهدها وظل يضحك عيلها

وأثارت هند القحطاني برقصاتها غضب متابعيها بعد أن بثت رقصاتها عبر حسابها"سناب شات"واتهمها البعض بأنها تعمدت الرقص بتلك الطريقة وإظهار بطنها، وعلق أحد المتابعين "مسكين ولدها إلى طولها ما يدري وين يودي وجهه، وأضاف آخر: "أنا بحسها قاعدة بترفع إيديها عشان البلوزة ترفع أكثر، خليني أحكيلك إنو إنتي متل التفاحة كل ما كشفتي حالك أكثر بتخربي أكثر لا تعملي متل اللي أغروها إنها كل ما تشلح تنجح لانو أخرتك بلوك صغيرة أو نضرة سيئة من أولادك واللي حواليكي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يقويكم الله ينصركم الله يسدد رميكم ويثبت اقدامكم .. آمين .. .. (( نصر من الله وفتح قريب )) ، بإذنه تعالى ، شدوا على الحوثيين وأهلكوهم ..
زاير
اللاعب سامي جابر اول لاعب يسنتر الكره ٨ مرات في كأس عالمي أمام المانيا .
ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار

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