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"الخثلان" يحسم الجدل حول حكم تعليق الصور في المنزل ومنعها دخول الملائكة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1782
"الخثلان" يحسم الجدل حول حكم تعليق الصور في المنزل ومنعها دخول الملائكة

الرياض (صدى):
كشف الشيخ سعد الخثلان حكم تعليق الصور في المنزل وما إذا كانت تمنع دخول الملائكة .

وأكد " الخثلان " في لقاء له بإذاعة القرآن الكريم أن المقصود بالصورة في الحديث الشريف " لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب" أن يكون بها مضاهاه لخلق الله عز وجل ، كالصورة المجسمة والصورة المرسومة .

وتابع : أما الصور الفوتوغرافية والتليفزيونية فلا حرج فيها لأنها كصورة الإنسان في المرآه ، طُورت بحكم التقنية الحديثة ولا تدخل في الصور المحرمة .

وتابع أن هذه الصور كانت تسمى في المملكة قديماً "عكوساً " ، وهو الوصف الدقيق لها ، وبالتالي لا تمنع دخول الملائكة ، مشيراً إلى أن الكلاب أيضاً إذا كانت لغير حراسة أو الصيد فإنه يمنع الملائكة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يقويكم الله ينصركم الله يسدد رميكم ويثبت اقدامكم .. آمين .. .. (( نصر من الله وفتح قريب )) ، بإذنه تعالى ، شدوا على الحوثيين وأهلكوهم ..
زاير
اللاعب سامي جابر اول لاعب يسنتر الكره ٨ مرات في كأس عالمي أمام المانيا .
ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار

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