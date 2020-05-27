"الخثلان" يحسم الجدل حول حكم تعليق الصور في المنزل ومنعها دخول الملائكة

الرياض (صدى):
كشف الشيخ سعد الخثلان حكم تعليق الصور في المنزل وما إذا كانت تمنع دخول الملائكة .
وأكد " الخثلان " في لقاء له بإذاعة القرآن الكريم أن المقصود بالصورة في الحديث الشريف " لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب" أن يكون بها مضاهاه لخلق الله عز وجل ، كالصورة المجسمة والصورة المرسومة .
وتابع : أما الصور الفوتوغرافية والتليفزيونية فلا حرج فيها لأنها كصورة الإنسان في المرآه ، طُورت بحكم التقنية الحديثة ولا تدخل في الصور المحرمة .
وتابع أن هذه الصور كانت تسمى في المملكة قديماً "عكوساً " ، وهو الوصف الدقيق لها ، وبالتالي لا تمنع دخول الملائكة ، مشيراً إلى أن الكلاب أيضاً إذا كانت لغير حراسة أو الصيد فإنه يمنع الملائكة .