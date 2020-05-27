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إلهام الفضالة: العيد هالسنة نكون إحنا وحبايبنا بألف خير
منذ 28 دقيقة
444
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أحدث التعليقات
ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار
واحد منصف
نشكر معالي الوزير نعم من يخشى على نفسه من الأمراض مع احتمال حقيقي للمرض ولكن يجب على بقية المسلمين السلميين حضور الجماعة ونرجو من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف تنفيذ هذه التوجيهات بمنع المصابين من الحضور وإلزام البقية بالخضور
ابو سعود
انتم مستوعبين المبلغ يعني بالشهر ٣ مليون ريال تقريبا معقوله ماشاء الله . . والله يبارك لهم ويرزقنا .
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