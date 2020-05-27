"آل الشيخ " يكشف الحكم الشرعي لعدم شهود صلاة الجمعة والجماعة

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأربعاء على الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال الخوف من الإصابة بعدوى كورونا .
ونشر "آل الشيخ " فتوى هيئة كبار العلماء التي استندت على الأدلة الشرعية لذلك ، لقوله "ص" : " لا ضرر ولا ضرار" ، وعليه فيُصلي من خشى الإصابة يوم الجمعة الظهر أربع ركعات ويجوز له ترك الجماعة.
كما أكد على فتوى "كبار العلماء " بحرمة صلاة الجمعة والجماعة على المصاب أي أنه يُعاقب على ذلك شرعاً لقوله "ص" : لا يورد ممرض على مصح ، وقوله أيضاً : " إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها" .
كما أبان ضرورة إلتزام من فرضت عليه جهة الإختصاص العزل المنزلي بعدم الخروج للصلاة ، لما روي أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع .
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