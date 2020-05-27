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اليابان تطور تطبيق جديد يسمح للجماهير بتشجيع فرقهم عن بعد

Time منذ ساعة
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اليابان تطور تطبيق جديد يسمح للجماهير بتشجيع فرقهم عن بعد

طوكيو (صدى):
نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقهم عن بعد خلال حيث تقام مبارايات خالية من المشجعين خوفا من كورونا.

وتستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في الـ19 من يوليو على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضا بعد ذلك بأسبوعين لكن كل هذه المباريات ستقام دون جمهور وخلف أبواب مغلقة؛ خوفا من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ويسمح التطبيق الجديد للمشجعين أن يشاهدوا المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم و تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار
واحد منصف
نشكر معالي الوزير نعم من يخشى على نفسه من الأمراض مع احتمال حقيقي للمرض ولكن يجب على بقية المسلمين السلميين حضور الجماعة ونرجو من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف تنفيذ هذه التوجيهات بمنع المصابين من الحضور وإلزام البقية بالخضور
ابو سعود
انتم مستوعبين المبلغ يعني بالشهر ٣ مليون ريال تقريبا معقوله ماشاء الله . . والله يبارك لهم ويرزقنا .

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