اليابان تطور تطبيق جديد يسمح للجماهير بتشجيع فرقهم عن بعد

طوكيو (صدى):
نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقهم عن بعد خلال حيث تقام مبارايات خالية من المشجعين خوفا من كورونا.
وتستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في الـ19 من يوليو على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضا بعد ذلك بأسبوعين لكن كل هذه المباريات ستقام دون جمهور وخلف أبواب مغلقة؛ خوفا من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.
ويسمح التطبيق الجديد للمشجعين أن يشاهدوا المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم و تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة