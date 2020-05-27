مواجهة خطيرة بين مقاتلات روسية وطائرة أمريكية فوق مياه "المتوسط"

واشنطن (صدى):
كشفت البحرية الأمريكية عن اعتراض طائرتين روسيتين إحدى طائراتها الإستطلاعية فوق مياه البحر المتوسط امس الثلاثاء .
وقالت القيادة العامة للقوات البحرية الأمريكية أن الطيارين الروس حلقوا بطائرتين من طراز Su-35 بطريقة " غير آمنة " على مدى 65 دقيقة .
وأكدت أن الإعتراض غير آمن وغير محترف ويحد من قدرة طائرتها الإسطلاعية من طراز P-8A على المناورة .
وكان الرئيس الأمريكي " ترامب " قد أعلن قبل أيام اعتزامه الإنسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة " ولتي وقعتها روسيا وتسمح بتحليق الدول للإستطلاع فوق الدول الأخرى الموقعة على الإتفاقية .