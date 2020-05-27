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مواجهة خطيرة بين مقاتلات روسية وطائرة أمريكية فوق مياه "المتوسط"

Time منذ ساعة
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مواجهة خطيرة بين مقاتلات روسية وطائرة أمريكية فوق مياه "المتوسط"

واشنطن (صدى):
كشفت البحرية الأمريكية عن اعتراض طائرتين روسيتين إحدى طائراتها الإستطلاعية فوق مياه البحر المتوسط امس الثلاثاء .

وقالت القيادة العامة للقوات البحرية الأمريكية أن الطيارين الروس حلقوا بطائرتين من طراز Su-35 بطريقة " غير آمنة " على مدى 65 دقيقة .

وأكدت أن الإعتراض غير آمن وغير محترف ويحد من قدرة طائرتها الإسطلاعية من طراز P-8A على المناورة .

وكان الرئيس الأمريكي " ترامب " قد أعلن قبل أيام اعتزامه الإنسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة " ولتي وقعتها روسيا وتسمح بتحليق الدول للإستطلاع فوق الدول الأخرى الموقعة على الإتفاقية .

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار
واحد منصف
نشكر معالي الوزير نعم من يخشى على نفسه من الأمراض مع احتمال حقيقي للمرض ولكن يجب على بقية المسلمين السلميين حضور الجماعة ونرجو من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف تنفيذ هذه التوجيهات بمنع المصابين من الحضور وإلزام البقية بالخضور
ابو سعود
انتم مستوعبين المبلغ يعني بالشهر ٣ مليون ريال تقريبا معقوله ماشاء الله . . والله يبارك لهم ويرزقنا .

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