تعرف على كيفية استخدام البطاطا في إنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
نصح خبراء التغذية بأن تحتوي خطتك الغذاية على البطاطا لما بها من عناصر غذائية هامه، كما انها تساعد على انقاص الوزن في حال تناولها بالشكل الصحيح من حيث الكمية وطريقة طهيها.
وقال الباحثون في حال النظام الغذائي يجب الحذر عند تناولها بالشكل الصحيح، متابعين بأن تناول مقدار وزنه 8 أوقيات غالبًا ما يشار إليه على أنه مقدار متوسط، بينما مقدار 12 أوقية يعد مقدارًا كبيرًا، ويحتوي عند طهيه على حوالي 250 سعرًا حراريًا و60 جرام كربوهيدرات.
وأوضح الباحثون بأن الوجبة المناسبة، في حجمها بان تكون ملئ قبضة اليد من البطاطا "حوالي 3 إلى 4 أوقيات" وطريقة طهوها بالبخار او شويها أو تسويتها بالفرن.