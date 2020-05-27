تأثير طريقة تخزين الطماطم على مذاقها وجودتها

أميرة خالد (صدى):
تعتبر الطماطم من الخضراوات الأساسية في كل مطبخ ، إلا أن البعض يختلف على طريقة تخزينها وما إذا كان تركها خارج الثلاجة أو وضعها داخلها يؤثر على مذاقها وجودتها .
وأكدت دراسة حديثة أنه لا يؤكد فرق كبير بين تخزين الطماطم في الثلاجة أو وداخلها ، إلا أنها شددت على تناولها واستخدامها في الأطعمة على المدى القصير .
وجاء تقتتيم الخبراء بعد وضعها في 7 درجات مئوية تارة ووضعها في حرارة الغرفة تارة أخرى إذ لم يلاحظوا أي تغيير في النكهة .
وأكدت الدراسة أنه لم يتم التوصل لأفضل طريقةلتخزين الطماطم على المدى الطويل بعد ، غير أنها حذرت من تخزينها خارج الثلاجة في درجة حرارة مرتفعة ساعات طويلة .