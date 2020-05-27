4 مدربين أجانب لتدريب نادي الإتحاد الإماراتي

طلال الغامدي (صدى):
قال نائب رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ، ورئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، يوسف حسين السهلاوي أنه تم الإستقرار على 4 مدربين أجانب لتدريب الفريق، دون ان يكشف عن أسمائهم.
واكد السهلاوي أن المدربين الأربعة أبدوا الاستعداد لتولي المهمة من أجل قيادة الفريق فيما تبقى من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023
وأوضح السهلاوي أن اللجنة وضعت سيناريو للعمل خلال الفترة المقبلة، واختيار مدرب المنتخب الوطني الذي سيخلف الصربي إيفان يوفانوفيتش إذا أقيمت التصفيات خلال أكتوبر المقبل