نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

4 مدربين أجانب لتدريب نادي الإتحاد الإماراتي

Time منذ ساعتين
Views 1826
4 مدربين أجانب لتدريب نادي الإتحاد الإماراتي

طلال الغامدي (صدى):
قال نائب رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة القدم ، ورئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، يوسف حسين السهلاوي أنه تم الإستقرار على 4 مدربين أجانب لتدريب الفريق، دون ان يكشف عن أسمائهم.

واكد السهلاوي أن المدربين الأربعة أبدوا الاستعداد لتولي المهمة من أجل قيادة الفريق فيما تبقى من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023

وأوضح السهلاوي أن اللجنة وضعت سيناريو للعمل خلال الفترة المقبلة، واختيار مدرب المنتخب الوطني الذي سيخلف الصربي إيفان يوفانوفيتش إذا أقيمت التصفيات خلال أكتوبر المقبل

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار
واحد منصف
نشكر معالي الوزير نعم من يخشى على نفسه من الأمراض مع احتمال حقيقي للمرض ولكن يجب على بقية المسلمين السلميين حضور الجماعة ونرجو من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف تنفيذ هذه التوجيهات بمنع المصابين من الحضور وإلزام البقية بالخضور
ابو سعود
انتم مستوعبين المبلغ يعني بالشهر ٣ مليون ريال تقريبا معقوله ماشاء الله . . والله يبارك لهم ويرزقنا .

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأمير وليد بن طلال يشارك حفيداته الخمس اللعب في العيد
بالفيديو.. الأمير وليد بن طلال يشارك حفيداته الخمس اللعب في العيد
Time منذ دقيقة Views 1025
بالفيديو.. رد فعل صادم لمذيعة بعد شقاوة "قرد" على الهواء !
بالفيديو.. رد فعل صادم لمذيعة بعد شقاوة "قرد" على الهواء !
Time منذ 3 دقائق Views 97
"نتفلكس" تترجم مثل شعبي للفنان عادل إمام ترجمة حرفية
"نتفلكس" تترجم مثل شعبي للفنان عادل إمام ترجمة حرفية
Time منذ 4 دقائق Views 1108
هند القحطاني تثير غضب متابعيها برقصاتها المثيرة
هند القحطاني تثير غضب متابعيها برقصاتها المثيرة
Time منذ 8 دقائق Views 355
إلهام الفضالة: العيد هالسنة نكون إحنا وحبايبنا بألف خير
إلهام الفضالة: العيد هالسنة نكون إحنا وحبايبنا بألف خير
Time منذ 27 دقيقة Views 435
"الخثلان" يحسم الجدل حول حكم تعليق الصور في المنزل ومنعها دخول الملائكة
"الخثلان" يحسم الجدل حول حكم تعليق الصور في المنزل ومنعها دخول الملائكة
Time منذ 29 دقيقة Views 1765
علاج خلل بتطبيق "توكلنا" بطريقتين تعرف عليهما
علاج خلل بتطبيق "توكلنا" بطريقتين تعرف عليهما
Time منذ 33 دقيقة Views 1511
بالفيديو.. لحظة تدمير قوات القناصة السعودية لأهداف حوثية بعد كمين مُحكم
بالفيديو.. لحظة تدمير قوات القناصة السعودية لأهداف حوثية بعد كمين مُحكم
Time منذ 42 دقيقة Views 2032
بالفيديو.. احتفال مبهر بعيد الفطر رغم كورونا بمنزل مواطن في حائل
بالفيديو.. احتفال مبهر بعيد الفطر رغم كورونا بمنزل مواطن في حائل
Time منذ 55 دقيقة Views 2177
"آل الشيخ " يكشف الحكم الشرعي لعدم شهود صلاة الجمعة والجماعة
"آل الشيخ " يكشف الحكم الشرعي لعدم شهود صلاة الجمعة والجماعة
Time منذ ساعة Views 3068