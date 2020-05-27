381 شركة ومؤسسة وفرد يتقدمون بطلبات للجنة الإفلاس

الرياض (صدى):
كشقت مصادر اليوم الأربعاء عن تقدم 381 شركة ومؤسسة وفرد بطلبات للجنة الإفلاس لإنقاذ وضعها المالي بالتصفية أو التسوية أو إعادة التنظيم من بداية العام الجاري وحتى منتصف مايو .
وأكدت أن الجهات المعتية تجاوبت مع تلك الطلبات وتم إتخاذ 8 إجراءات تسوية وقائية ، و279 إجراء تصفية إدارية ، و51 إجراء تصفية ، و40 إجراء إعادة تنظيم مالي ، و3 إجراءات تصفية لصغار المدينين .
ويأتي هذا في إطار دور لجنة الإفلاس لتمكين المدين المفلس أو المتعثر من إنقاذ وضعة المالي لإعادة المشاركة في التنمية الإقتصادية والوفاء بحقوق الدائنين .