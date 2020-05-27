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381 شركة ومؤسسة وفرد يتقدمون بطلبات للجنة الإفلاس

Time منذ ساعتين
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381 شركة ومؤسسة وفرد يتقدمون بطلبات للجنة الإفلاس

الرياض (صدى):
كشقت مصادر اليوم الأربعاء عن تقدم 381 شركة ومؤسسة وفرد بطلبات للجنة الإفلاس لإنقاذ وضعها المالي بالتصفية أو التسوية أو إعادة التنظيم من بداية العام الجاري وحتى منتصف مايو .

وأكدت أن الجهات المعتية تجاوبت مع تلك الطلبات وتم إتخاذ 8 إجراءات تسوية وقائية ، و279 إجراء تصفية إدارية ، و51 إجراء تصفية ، و40 إجراء إعادة تنظيم مالي ، و3 إجراءات تصفية لصغار المدينين .

ويأتي هذا في إطار دور لجنة الإفلاس لتمكين المدين المفلس أو المتعثر من إنقاذ وضعة المالي لإعادة المشاركة في التنمية الإقتصادية والوفاء بحقوق الدائنين .

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار
واحد منصف
نشكر معالي الوزير نعم من يخشى على نفسه من الأمراض مع احتمال حقيقي للمرض ولكن يجب على بقية المسلمين السلميين حضور الجماعة ونرجو من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف تنفيذ هذه التوجيهات بمنع المصابين من الحضور وإلزام البقية بالخضور
ابو سعود
انتم مستوعبين المبلغ يعني بالشهر ٣ مليون ريال تقريبا معقوله ماشاء الله . . والله يبارك لهم ويرزقنا .

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