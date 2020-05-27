الإمارات تحدد ضوابط إعادة فتح السينمات

أبو ظبي (صدى):
أعلنت حكومة الإمارات عن ضوابط إعادة فتح دور السينما ضمن خطتها لعودة الحياة إلى طبيعيتها مع إتخاذ الإجراءات الوقائية ، وذلك على النحو التالي :
1-منع دخول كبار السن " فوق 60 عام " ، والأطفال أقل من12 عام ، ومن يعاني مشكلات وصحية .
2- إلزام جميع العاملين بدور السينما بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الإجتماعي .
3- تعقيم السينما بعد كل عرض وتعقيم كامل بعدانتهاء يوم العمل .
4- تقديم المأكولات والمشروبات في حافظات وأدوات تستخدم مرة واحدة وكميات للفرد الواحد دون مشاركة .
5- فحص جميع العاملين بدور السينما ومنهم عمال النظافة .
6-منع البطانيات والكراسي في محيط السينما .
7 – فحص درجة الحرار عند الدخول وارتداء الكمامات طوال وقت العرض.
8- توفير منظفات خاصة بدورات المياه وأجهزة خاصة بتعقيم اليدين .
9- عدم دخول غير الملتزمين من الزوار وتخصيص أماكن عزل إلزامية للزوار
10- التباعد الأفقي والرأسي ، أفقياً بترك مقعدين فرغين أمام كل شخص ورأسياً بترك صف فارغ أمام كل صف للجالسين .