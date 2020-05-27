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الإمارات تحدد ضوابط إعادة فتح السينمات

Time منذ ساعتين
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الإمارات تحدد ضوابط إعادة فتح السينمات

أبو ظبي (صدى):
أعلنت حكومة الإمارات عن ضوابط إعادة فتح دور السينما ضمن خطتها لعودة الحياة إلى طبيعيتها مع إتخاذ الإجراءات الوقائية ، وذلك على النحو التالي :

1-منع دخول كبار السن " فوق 60 عام " ، والأطفال أقل من12 عام ، ومن يعاني مشكلات وصحية .

2- إلزام جميع العاملين بدور السينما بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الإجتماعي .

3- تعقيم السينما بعد كل عرض وتعقيم كامل بعدانتهاء يوم العمل .

4- تقديم المأكولات والمشروبات في حافظات وأدوات تستخدم مرة واحدة وكميات للفرد الواحد دون مشاركة .

5- فحص جميع العاملين بدور السينما ومنهم عمال النظافة .

6-منع البطانيات والكراسي في محيط السينما .

7 – فحص درجة الحرار عند الدخول وارتداء الكمامات طوال وقت العرض.

8- توفير منظفات خاصة بدورات المياه وأجهزة خاصة بتعقيم اليدين .

9- عدم دخول غير الملتزمين من الزوار وتخصيص أماكن عزل إلزامية للزوار

10- التباعد الأفقي والرأسي ، أفقياً بترك مقعدين فرغين أمام كل شخص ورأسياً بترك صف فارغ أمام كل صف للجالسين .

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار
واحد منصف
نشكر معالي الوزير نعم من يخشى على نفسه من الأمراض مع احتمال حقيقي للمرض ولكن يجب على بقية المسلمين السلميين حضور الجماعة ونرجو من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف تنفيذ هذه التوجيهات بمنع المصابين من الحضور وإلزام البقية بالخضور
ابو سعود
انتم مستوعبين المبلغ يعني بالشهر ٣ مليون ريال تقريبا معقوله ماشاء الله . . والله يبارك لهم ويرزقنا .

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