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بالصور.. شقيق المصابات في حادثة المقذوف الحوثي يروي تفاصيل الواقعة

Time منذ 3 ساعات
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بالصور.. شقيق المصابات في حادثة المقذوف الحوثي يروي تفاصيل الواقعة

جازان (صدى):
كشف الإعلامي زاهر المالكي شقيق المصابات في حادث المقذوف الحوثي والذي استهدف احد منازل الحد الجنوبي في أول أيام عيد الفطر كواليس الواقعة .

وأكد "المالكي " أن الحادثة وقعت بعد صلاة الفجر أثناء استعداد الأسرة لإقامة صلاة العيد في المنزل بقرية شريج آل نخيف ، حيث فوجئ الجميع بسقوط المقذوف بغتجاه المنزل .

وأشار إلى إصابة شقيقاته الثلاث وتم نقلهم للمستشفى ، كما وقعت أضرار بعدد من السيارات وأضرار بالمنزل ، إلا أنه أكد أن الواقعة لم تنال من عزمهم ضد الحوثيين وأنها محاولة فاشلة لقتل فرحة العيد تكشف مدى عداوة الحوثيين وعدم سعيهم للسلام .

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يهديها ويرزقها بالزوج اللي يعقلها
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين،والشفاء والعافية،والتعقل،وظبط النفس للمصابين،ولجميع الأطراف..
محمد
الحق ينقال الشرطة يكرهون السود بعتقادهم مهاجرين من افريقيا وليسو نظاميين حتي اذا معهم جنسية. والسود اكثرهم مشردين ويبيعون الممنوعات ليعيشون ويحارب لااجلها . صدي الاعلانات بالصفحة اكثر من الاخبار
البرفسور احمد
آخر الزمان... الذكر يتوارى صوت وصوره... وانثاه تطل على الرجال كل ساعه 🤣🤣
محسن الفقيري
ماشاء الله عليه خطير أبوبدر وبالذات الدجاج المشوي بالفرن الحراااق.. ههههههه بالتوفيق لك واستمر للأمام في الإبداع خلف الشاشه نبغاك اكثر 👍

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