نصائح هامة للحفاظ على كبد سليم

أميرة خالد (صدى):
نصح خبراء التغذية بضرورة الحفاظ على الكبد، لأنه يفرز الصفراء المسؤولة عن طرد السموم من الجسم، مؤكدين على الإبتعاد عن المشروبات الكحولية لأنها العدو الرئيسي للكبد.
وقالت خبيرة التغذية، الدكتورة إيفا رودريغيز، بأنه يجب تجنب تناول المواد الغذائية التي خضعت لمعالجة صناعية فائقة كالمعجنات والسكاكر، وعدم الإفراط في تناول المأكولات السريعة، ونصف المصنعه والتقليل من الوجبات الخفيفة والإنتباه غلى كمية السكر والملح المستهلكة.
وأكدت الخبيرة، على ضرورة تقليل كمية اللحوم الحمراء والزبدة والقشطة والمواد الغذائية الدهنية في النظام الغذائي، والامتناع عن تناول الهامبورغر والسجق والنقانق، مردفه بأنه في حال حصل خلل في عمل الكبد فإن الإنسان يشعر بالتعب وفقدان الشهية والتورم وآلام في البطن والغثيان والتقيؤ ويتغير لون البول والبراز.