بالفيديو.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل حبه لياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن حبه للفنانة ياسمين عبد العزيز، بأنه أحبها قبل أن يعرفها، حيث كانت النجمة المفضلة لديه وهي أفضل نجمه على الإطلاق خلال هذة الفترة بعيدا حتى عن علاقتهما.
وقال العوضي تعليقا على توقيت إعلان زواجهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان متعمدا حيث أن هذا التوقيت جاء بالتزامن مع تحقيق مسلسله ”الاختيار“ الذي جسد فيه شخصية هشام عشماوي نجاحا كبيرا، فكان هذا أنسب وقت أن يتم فيه إعلان الزواج.
ويُذكر أن مسلسل ”الاختيار“ قام ببطولته أمير كرارة وشاركه العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي..