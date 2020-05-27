نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

العبث بأسورة "تطمن" خلال فترة الحجر الصحي تعرض صاحبها لعقوبات

Time منذ 4 ساعات
Views 2341
Comment 2
العبث بأسورة "تطمن" خلال فترة الحجر الصحي تعرض صاحبها لعقوبات

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة تطبيق الإجراء الصحي الجديد على العائدين من الخارج باستخدام إسوارة (تطمن) الذكية، التي تهدف إلى توجيه القادمين من الخارج إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية.

وقالت الوزارة بأن آلية عمل الإسوارة التي ترتبط بالجوال بواسطة "البلوتوث" وهي مقاومة للماء، وتستخدم لمرة واحدة لثلاثين يوما كحد أقصى، ويحظر على المستخدم حذف تطبيق تطمن أثناء فترة الحجر، وعليه وضع الهاتف في التشغيل 24 ساعة والبقاء على مسافة 10 أمتار من .الهاتف

وأوضحت الجهات المعنية الأحكام والعقوبات بحق المخالفين، غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو العقوبتين معا في حالة انقطاع اتصال الأسورة بالجوال بسبب إيقاف تشغيل الجوال وانقطاع اتصال الأسورة بسبب إيقاف تشغيل بلوتوث، انقطاع اتصال الأسورة بالجوال بسبب الابتعاد مسافة أكثر من 10 أمتار عن الجوال أو محاولة قطع أو العبث بالأسورة، تطلق الأسورة تنبيهات مباشرة في حال العبث بها بأي طريقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

البرفسور احمد
آخر الزمان... الذكر يتوارى صوت وصوره... وانثاه تطل على الرجال كل ساعه 🤣🤣
محسن الفقيري
ماشاء الله عليه خطير أبوبدر وبالذات الدجاج المشوي بالفرن الحراااق.. ههههههه بالتوفيق لك واستمر للأمام في الإبداع خلف الشاشه نبغاك اكثر 👍
البرفسور احمد
شكل الذكر استغل الحجر وشغل البستم صبح ومسا بذمه وضمير وزود اخلاص حتى طففش الفسوه الجويتيه 🤣🤣🤣
ابو سعود
بالعكس افضل شيء زواج مع الحجر يمكن زوجها متحمس شوي في البداية كالعادة
----
للأسف الكثير من الأسر عقدو أمور الزواج ووضعوا عقبات كثيرة أمام الشباب لماذا لا تيسرون على الشباب حرام عليكم

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأمير وليد بن طلال يشارك حفيداته الخمس اللعب في العيد
بالفيديو.. الأمير وليد بن طلال يشارك حفيداته الخمس اللعب في العيد
Time منذ 19 ثانية Views 999
بالفيديو.. رد فعل صادم لمذيعة بعد شقاوة "قرد" على الهواء !
بالفيديو.. رد فعل صادم لمذيعة بعد شقاوة "قرد" على الهواء !
Time منذ دقيقتين Views 67
"نتفلكس" تترجم مثل شعبي للفنان عادل إمام ترجمة حرفية
"نتفلكس" تترجم مثل شعبي للفنان عادل إمام ترجمة حرفية
Time منذ 3 دقائق Views 1094
هند القحطاني تثير غضب متابعيها برقصاتها المثيرة
هند القحطاني تثير غضب متابعيها برقصاتها المثيرة
Time منذ 7 دقائق Views 323
إلهام الفضالة: العيد هالسنة نكون إحنا وحبايبنا بألف خير
إلهام الفضالة: العيد هالسنة نكون إحنا وحبايبنا بألف خير
Time منذ 26 دقيقة Views 435
"الخثلان" يحسم الجدل حول حكم تعليق الصور في المنزل ومنعها دخول الملائكة
"الخثلان" يحسم الجدل حول حكم تعليق الصور في المنزل ومنعها دخول الملائكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1751
علاج خلل بتطبيق "توكلنا" بطريقتين تعرف عليهما
علاج خلل بتطبيق "توكلنا" بطريقتين تعرف عليهما
Time منذ 32 دقيقة Views 1511
بالفيديو.. لحظة تدمير قوات القناصة السعودية لأهداف حوثية بعد كمين مُحكم
بالفيديو.. لحظة تدمير قوات القناصة السعودية لأهداف حوثية بعد كمين مُحكم
Time منذ 41 دقيقة Views 2019
بالفيديو.. احتفال مبهر بعيد الفطر رغم كورونا بمنزل مواطن في حائل
بالفيديو.. احتفال مبهر بعيد الفطر رغم كورونا بمنزل مواطن في حائل
Time منذ 54 دقيقة Views 2150
"آل الشيخ " يكشف الحكم الشرعي لعدم شهود صلاة الجمعة والجماعة
"آل الشيخ " يكشف الحكم الشرعي لعدم شهود صلاة الجمعة والجماعة
Time منذ ساعة Views 3048