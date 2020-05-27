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أمير المدينة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي الإمارة

Time منذ 3 ساعات
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أمير المدينة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي الإمارة

المدينة المنورة (صدى):
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خطة العودة الآمنة لموظفي الإمارة ومحافظات المنطقة, التي تتضمن تطبيق جميع الاجراءات والمعايير التشغيلية في بيئة عمل صحية تضمن صحة وسلامة الموظفين.

وأكد سمو أمير المنطقة أن خطة عودة موظفي الإمارة تأتي مُنسجمة مع القرارات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقرات العمل, وفق المراحل المُعلنة في الأمر الملكي، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأشار سمو أمير المنطقة إلى تفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء, واستقبال المستفيدين, وتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية, بالإضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وتشمل خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم في ديوان الإمارة والمحافظات ابتداءً من الأحد المُقبل, بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة, للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 ٪ بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.

وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في مقر الإمارة مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلة الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل.

وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب, وتهيئة ممرات الدخول والخروج, والتقيد بالتباعد الاجتماعي, وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين, وتوفير أدوات التعقيم, واجراء الفحوصات البصرية, وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين, والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة - لا قدر الله - لمعالجة الوضع الصحي, وتعزيز البرامج التوعية الصحية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
آخر الزمان... الذكر يتوارى صوت وصوره... وانثاه تطل على الرجال كل ساعه 🤣🤣
محسن الفقيري
ماشاء الله عليه خطير أبوبدر وبالذات الدجاج المشوي بالفرن الحراااق.. ههههههه بالتوفيق لك واستمر للأمام في الإبداع خلف الشاشه نبغاك اكثر 👍
البرفسور احمد
شكل الذكر استغل الحجر وشغل البستم صبح ومسا بذمه وضمير وزود اخلاص حتى طففش الفسوه الجويتيه 🤣🤣🤣
ابو سعود
بالعكس افضل شيء زواج مع الحجر يمكن زوجها متحمس شوي في البداية كالعادة
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للأسف الكثير من الأسر عقدو أمور الزواج ووضعوا عقبات كثيرة أمام الشباب لماذا لا تيسرون على الشباب حرام عليكم

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