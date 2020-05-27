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فيديو "القتيل الأسود" يتسبب في موجة غضب بأمريكا

Time منذ 3 ساعات
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فيديو "القتيل الأسود" يتسبب في موجة غضب بأمريكا

واشنطن (صدى):
تسبب مشهد اعتداء شرطي امريكي على أحد سكان ولاية مينيسوتا في موجة غضب عارمة وسط مطالبات بمحاكمته.

وكان الفيديو أظهر الشرطي وهو يجسم على رقبة الرجل "أسود اللون " والذي كان مستلقياً على الأرض ،وكان يتوسل إليه بأنه لا يستطيع التنفس .

كما ظهر شرطي آخر بجوار زميله لم يحرك ساكناً لما يراه بينما تزداد توسلات الضحية قائلاً : من فضلك لا أستطيع التنفس ، ثم أضاف: "بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني .

وبينما تدهورت حالة الرجل تم استدعاء الإسعاف له والتي نقلته لأقرب مستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأثارت الواقعة غضب الرأي العام الأمريكي وسط اتهامات بالعنصرية بسبب اللون و"الإستمتاع " بالشجار مع المواطنين العاديين ، بينما فتح حاكم الولاية تحقيق في الوقعة متوعداً بمحاسبة الشرطي والمشاركين في الواقعة .

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
آخر الزمان... الذكر يتوارى صوت وصوره... وانثاه تطل على الرجال كل ساعه 🤣🤣
محسن الفقيري
ماشاء الله عليه خطير أبوبدر وبالذات الدجاج المشوي بالفرن الحراااق.. ههههههه بالتوفيق لك واستمر للأمام في الإبداع خلف الشاشه نبغاك اكثر 👍
البرفسور احمد
شكل الذكر استغل الحجر وشغل البستم صبح ومسا بذمه وضمير وزود اخلاص حتى طففش الفسوه الجويتيه 🤣🤣🤣
ابو سعود
بالعكس افضل شيء زواج مع الحجر يمكن زوجها متحمس شوي في البداية كالعادة
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للأسف الكثير من الأسر عقدو أمور الزواج ووضعوا عقبات كثيرة أمام الشباب لماذا لا تيسرون على الشباب حرام عليكم

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