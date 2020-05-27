فيديو "القتيل الأسود" يتسبب في موجة غضب بأمريكا

واشنطن (صدى):
تسبب مشهد اعتداء شرطي امريكي على أحد سكان ولاية مينيسوتا في موجة غضب عارمة وسط مطالبات بمحاكمته.
وكان الفيديو أظهر الشرطي وهو يجسم على رقبة الرجل "أسود اللون " والذي كان مستلقياً على الأرض ،وكان يتوسل إليه بأنه لا يستطيع التنفس .
كما ظهر شرطي آخر بجوار زميله لم يحرك ساكناً لما يراه بينما تزداد توسلات الضحية قائلاً : من فضلك لا أستطيع التنفس ، ثم أضاف: "بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني .
وبينما تدهورت حالة الرجل تم استدعاء الإسعاف له والتي نقلته لأقرب مستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .
وأثارت الواقعة غضب الرأي العام الأمريكي وسط اتهامات بالعنصرية بسبب اللون و"الإستمتاع " بالشجار مع المواطنين العاديين ، بينما فتح حاكم الولاية تحقيق في الوقعة متوعداً بمحاسبة الشرطي والمشاركين في الواقعة .
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