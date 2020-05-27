شرطة عسير: حادثة إطلاق النار بالأمواه نتج عنها مقتل وإصابة 9 مواطنين

محمد بن طحيطح (صدى):
كشفت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية تباشر بلاغاً عن حادثة إطلاق النار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه نتج عنه مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين؛ حيث كانت قد تناولت الواقعة صحيفة "صدى".
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية صباح أمس يوم الثلاثاء باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين.
وأوضح المقدم زيد الدباش، أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.
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