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شرطة عسير: حادثة إطلاق النار بالأمواه نتج عنها مقتل وإصابة 9 مواطنين

Time منذ 5 ساعات
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شرطة عسير: حادثة إطلاق النار بالأمواه نتج عنها مقتل وإصابة 9 مواطنين

محمد بن طحيطح (صدى):
كشفت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية تباشر بلاغاً عن حادثة إطلاق النار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه نتج عنه مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين؛ حيث كانت قد تناولت الواقعة صحيفة "صدى".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية صباح أمس يوم الثلاثاء باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين.

وأوضح المقدم زيد الدباش، أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
آخر الزمان... الذكر يتوارى صوت وصوره... وانثاه تطل على الرجال كل ساعه 🤣🤣
محسن الفقيري
ماشاء الله عليه خطير أبوبدر وبالذات الدجاج المشوي بالفرن الحراااق.. ههههههه بالتوفيق لك واستمر للأمام في الإبداع خلف الشاشه نبغاك اكثر 👍
البرفسور احمد
شكل الذكر استغل الحجر وشغل البستم صبح ومسا بذمه وضمير وزود اخلاص حتى طففش الفسوه الجويتيه 🤣🤣🤣
ابو سعود
بالعكس افضل شيء زواج مع الحجر يمكن زوجها متحمس شوي في البداية كالعادة
----
للأسف الكثير من الأسر عقدو أمور الزواج ووضعوا عقبات كثيرة أمام الشباب لماذا لا تيسرون على الشباب حرام عليكم

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