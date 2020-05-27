شاهد.. محمد عبده يكشف وجهته بعد انتهاء تعليق الرحلات الدولية

الرياض (صدى):
كشف الفنان محمد عبده، اليوم الأربعاء، عن وجهته وأول بلد سيسافر إليه بعد رفع تعليق الرحلات الدولية، حيث أكد إن وجهته ستكون العاصمة الفرنسية باريس؛ لرؤية أولاده هناك، وسيجلس معهم قرابة 10 أيام ثم يعود للمملكة.
وسرد محمد عبده، في لقائه ببرنامج "معيدين معكم" على قناة "mbc"، واقعة طرفة حدثت له حيث كان يظن أن لديه 9 أبناء، لكنه اكتشف خلال فترة الحجر المنزلي أن عددهم 10 أولاد وليس كما كان يعتقد.
وأوضح فنان العرب، إن فترة الحجر كانت مفيدة له وفرحت عائلته بقربه منهم، مضيفًا أنه: " صحيح أن الجميع محاصر في بيته لكن ولله الحمد في نعمة " .