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شاهد.. محمد عبده يكشف وجهته بعد انتهاء تعليق الرحلات الدولية

Time منذ ساعة
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شاهد.. محمد عبده يكشف وجهته بعد انتهاء تعليق الرحلات الدولية

الرياض (صدى):
كشف الفنان محمد عبده، اليوم الأربعاء، عن وجهته وأول بلد سيسافر إليه بعد رفع تعليق الرحلات الدولية، حيث أكد إن وجهته ستكون العاصمة الفرنسية باريس؛ لرؤية أولاده هناك، وسيجلس معهم قرابة 10 أيام ثم يعود للمملكة.

وسرد محمد عبده، في لقائه ببرنامج "معيدين معكم" على قناة "mbc"، واقعة طرفة حدثت له حيث كان يظن أن لديه 9 أبناء، لكنه اكتشف خلال فترة الحجر المنزلي أن عددهم 10 أولاد وليس كما كان يعتقد.

وأوضح فنان العرب، إن فترة الحجر كانت مفيدة له وفرحت عائلته بقربه منهم، مضيفًا أنه: " صحيح أن الجميع محاصر في بيته لكن ولله الحمد في نعمة " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... جاه ماكفاه .. ولقى جزاه ..
ابو محمد 😎
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. الله يشفي اخواتك مما اصابهن .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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